HSV-Duo wechselt zum Heimatverein

Zwei ehemalige Jugendspieler des Handball Sport Verein Hamburg werden ab der kommenden Saison zu ihrem Heimatverein zurückkehren: Alexander Pinski und Lennard Benkendorf wechseln nach der laufenden Spielzeit zu Oberligist TSV Ellerbek.

HSVH-Spieler Alexander Pinski und Lennard Benkendorf zieht es nach der laufenden Spielzeit zu Oberligist TSV Ellerbek. Grund dafür ist bei beiden der Blick in die berufliche Zukunft sowie auf Seiten Benkendorfs die physische Gesundheit.

Beide fanden vor einigen Jahren über den TSV den Weg zum Handball Sport Verein Hamburg und kehren im Sommer zu ihrem Heimatverein zurück. Der TSV Ellerbek belegt momentan den 8. Platz der Oberliga-Tabelle, einen Platz hinter dem HSVH 2.

In diesem U21-Team des HSV erhielten beide Spieler zusätzlich zu ihrer Bundesliga-Spielzeit auch Oberliga-Spielzeit. Zukünftig werden sie allerdings gegen ihr altes Team antreten müssen und nicht mehr für sie auf der Platte stehen.

Beim HSVH zu Bundesliga-Spielern entwickelt

2016 wechselte Lennard Benkendorf als C-Jugendlicher in den Nachwuchs der Hamburger. Alexander Pinski kam zwei Jahre später als B-Jugendlicher ebenfalls zum HSV Hamburg. Torhüter Pinski war seit der Saison 2022/23 im Profi-Kader der Hamburger und fungierte als dritter Torwart hinter Johannes Bitter und Jens Vortmann. In den vergangenen zwei Bundesliga-Spielzeiten stand der 21-Jährige dreizehn Mal im HSVH-Kader.

Lennard Benkendorf unterschrieb vor der laufenden Spielzeit seinen ersten Profivertrag beim HSVH. Er gehörte in dieser Saison neunmal zum Bundesliga-Kader von Trainer Torsten Jansen und kam zuletzt beim Heimspiel gegen den HC Erlangen zum Einsatz. Die meiste Spielzeit erhielt er in den vergangenen Monaten zusammen mit Alexander Pinski im U21-Team der Hamburger in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein. Für das HSVH-Nachwuchs-Team erzielte er in dieser Saison 77 Tore.