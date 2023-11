HSV: Drei Punkte, aber viel Sand im Getriebe

Vom Ergebnis her ist dem Hamburger SV die Einstimmung auf das Stadt-Derby am kommenden Freitag gelungen. Der Vortrag beim 2:1 gegen Eintracht Braunschweig indes hinterließ ein dickes Fragezeichen, wie gewappnet die Elf von Tim Walter für St. Pauli tatsächlich ist.

Ein Doppelschlag in der 25. und 26. Minute durch die Premierentreffer von Guilherme Ramos und Immanuel Pherai reichten letztlich für drei Punkte, diese aber können nicht kaschieren, dass Sand im HSV-Getriebe ist. Nachwirkungen vom 2:4 in Kiel vor der Länderspielpause? Oder doch nur ein ausnahmsweise wenig souveränes Heimspiel, bei dem am Ende allein das Ergebnis, ein 2:1-Sieg über Eintracht Braunschweig, zählt?

Die Jungs sind keine Roboter, keine Maschinen, zwei, drei Spieler kamen aus Verletzungen. Tim Walter

Der Trainer legt sich bei der Betrachtungsweise auf die zweite Variante fest. "Wir hauen hier nicht im Vorbeigehen alle weg, dieses Mal haben wir leiden müssen und ein bisschen Glück gehabt. Aber es zählt dieses Mal nur der Sieg, wir müssen uns für nichts entschuldigen", sagt Tim Walter. Doch in seiner Funktion muss dieser den Leistungsabfall im zweiten Durchgang erklären. Weil nach vielen wackligen Auswärtsauftritten nun auch im Volkspark erstmals die Souveränität verloren gegangen ist. "Die Jungs sind keine Roboter, keine Maschinen, zwei, drei Spieler kamen aus Verletzungen. Wir müssen das akzeptieren." Und, gewohnt deutlich: "Die Kritik ist mir völlig egal."

Nur "90 Prozent": Glatzel "nicht zufrieden"

Seine Spieler gehen durchaus selbstkritisch mit einer Partie um, die gegen einen lange Zeit harmlosen Gegner am Ende am seidenen Faden hing. "In der zweiten Halbzeit", räumt Robert Glatzel ein, "war es nicht unser bestes Spiel." Bei der Ursachenforschung ist er entwaffnend ehrlich: "Wir haben uns vielleicht zu sicher gefühlt. Aber es reicht nicht mit 90 Prozent, damit können wir nicht zufrieden sein."

Durch das Remis zwischen Hannover und Hertha (2:2) wurde die Situation in der Spitzengruppe deutlich verbessert, die Gelegenheit, Selbstvertrauen für St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu tanken aber wurde vergeben.

Rekord eingestellt - Jatta wird gegen St. Pauli fehlen

Stattdessen war eine Folge der zittrigen Schlussphase die fünfte Gelbe Karte für Bakery Jatta wegen eines Fouls am eigenen Strafraum. Ausgerechnet der dienstälteste HSVer verpasst das Derby. "Das", sagt Walter, "ist schlimm für Baka, denn jeder will dieses Spiel spielen." Bedingungslose Vorfreude indes hat der HSV mit dem Auftritt gegen Braunschweig trotz des siebten Heimsieges in Serie und der Einstellung eines Uralt-Startrekordes aus der Saison 1986/87 noch nicht geweckt.