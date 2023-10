HSV: Die Gründe für die Glatzel-Flaute

Der Verfall der Torquote beim Hamburger SV ist offensichtlich und hängt ganz eng mit der abnehmenden Treffsicherheit von Torjäger Robert Glatzel zusammen. Die Ursache indes liegt nicht allein beim Mittelstürmer.

Ganze vier Treffer hat der Aufstiegsfavorit in den zurückliegenden vier Partien erzielt - das ist ebenso zu wenig wie die jüngste Ausbeute von Glatzel. Der 29-Jährige war herausragend in die Spielzeit gestartet, hatte nach drei Partien bereits vier Saisontore auf dem Konto. In den darauffolgenden sechs Spielen aber kam nur noch ein Treffer dazu. Bei der Ursachenforschung im Volkspark hat sich Nachwuchsdirektor und Mittelstürmer-Legende Horst Hrubesch via "Bild" eingeschaltet und verkündet, er habe dem gebürtigen Münchner geraten: "Er muss wieder mehr in die Box." Aber kommen im Strafraum überhaupt ausreichend Bälle für Glatzel an?

Offenkundig ist, dass zumindest die Zuliefererdienste von den offensiven Außenbahnen ins Stocken geraten sind. Mit Bakery Jatta auf dem rechten und Jean-Luc Dompé auf dem linken Flügel war der Kader von Tim Walter eigentlich schon im Vorjahr überdurchschnittlich besetzt, zumal mit Ransford Königsdörffer ein weiterer Angreifer mit Startelf-Ambitionen als Alternative dahinter lauerte. Im Sommer kam dann noch Levin Öztunali mit der Erfahrung von 190 Bundesligaspielen und im vermeintlich besten Fußballeralter von 27 Jahren dazu.

Doch die Rechnung geht bislang nicht auf: Heimkehrer Öztunali findet nach zwei Jahren ohne Spielpraxis bei seinem Ausbildungsklub nicht in die Spur, ist noch ohne jede Torbeteiligung; Königsdörffer konnte seine Chancen zu Saisonbeginn nicht nutzen, bleibt zumeist auch als Joker wirkungslos und hat erst eine Vorlage in seiner persönlichen Saisonstatistik; Dompé kann seinen Abwärtstrend seit dem Frühjahr dieses Kalenderjahres nicht stoppen und kommt bislang auf einen Treffer und einen Assist; Jatta hat zwar bereits zwei Tore erzielt und zwei weitere im Pokal beigesteuert, einen Treffer aufgelegt aber hat der Gambier bislang noch gar nicht.

Das ergibt in der Gesamtheit: Vier hoch eingeschätzte Außenbahnspieler haben an neun Spieltagen gemeinsam erst zwei Tore vorbereitet. Das ist gemessen an der Einzelqualität der Spieler deutlich zu wenig - und auch ein Grund, weshalb Glatzel aktuell nicht wie gewohnt trifft.