HSV: Die gelbe Gefahr und das Problem dahinter

Das Reglement ist klar, die Verwarnungen aus der regulären Saison gelten auch in der Relegation. Beim 1:0-Sieg in Sandhausen am Sonntag sahen Sonny Kittel und Robert Glatzel ihre vierte Gelbe Karte, Jonas David war bereits mit dieser Anzahl ins Finale gegangen. Klar ist: Ausgerechnet für das Trio hätte der HSV im Falle einer Sperre keinen gleichwertigen Ersatz für das Rückspiel gegen Stuttgart.

Neben Sonny Kittel lauert auch bei Jonas David (li.) und Robert Glatzel die gelbe Gefahr. IMAGO/Zink