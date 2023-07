HSV: Der nächste Schock für Suhonen

Anssi Suhonen bleibt der große Pechvogel des Hamburger SV. Der 22-jährige Finne hat das Trainingslager des Zweitligisten in Kitzbühel bereits verlassen, nachdem bei ihm ein Anbruch des linken Wadenbeins diagnostiziert wurde. Es ist nicht die erste schwere Verletzung des Mittelfeldtalents.

Suhonen ist 2017 aus Finnland in den HSV-Nachwuchs gewechselt, hatte im Juli 2020 an der Schwelle zum Profikader mit einem Kreuzbandriss den ersten schweren Rückschlag. Nach in der Folge mehreren muskulären Blessuren gelang ihm unter Tim Walter in der Saison 2021/22 der Durchbruch auf der Achterposition, ehe ihn kurz vor dem Saison-Finale und der Relegation gegen Hertha BSC (1:0, 0:2) ein Wadenbeinbruch im Training monatelang stoppte. Nach langem Anlauf zurück erlitt er in der Vorbereitung auf die abgelaufene Rückserie einen Sehnenriss im Oberschenkel, fand wieder keinen Rhythmus.

Keine OP nötig

Nun der erneute Schock, wieder in der Vorbereitung: Am Dienstag hatte sich Suhonen bei einem Zweikampf im Training verletzt, am Mittwoch ergaben eingehende Untersuchungen die bittere Diagnose. Immerhin: Es ist das andere Wadenbein als vor rund einem Jahr und der Bruch muss nicht operiert werden. Eine monatelange Pause und das nächste Stoppschild in der so hoffnungsvollen Karriere steht erneut.

Großer Konkurrenzkampf im Zentrum: Vier Kandidaten für zwei Positionen

Doppelt bitter für den finnischen A-Nationalspieler: Auf seiner Position im zentralen Mittelfeld ist der Zweikampf in dieser Spielzeit so groß wie noch nie. Nach der Verpflichtung von Immanuel Pherai standen mit Laszlo Benes, Ludovit Reis und eben Suhonen vier Kandidaten für zwei Positionen zur Auswahl - dass es nun vorerst einer weniger ist, schmerzt den Trainer nicht nur aus rein sportlicher Sicht. Walter gilt als großer Förderer des 1,70 großen Talents, nennt ihn liebevoll "der Kleine" und benennt auch, was ihn so wertvoll macht: "Er gibt uns mit seiner Art unglaublich viel Energie, wirkt auf dem Platz wie ein aufgezogener Duracell-Hase." Diesen aber galt es aus seiner Sicht auch immer besonders zu schützen: "Anssi hat in der Vergangenheit immer wieder große gesundheitliche Rückschläge gehabt, deshalb müssen wir auf ihn besonders aufpassen. Denn es tut uns weh, wenn er verletzt ist."

Nun ist genau dieser Fall erneut eingetreten.