HSV: Das spricht für Walter. Und das gegen ihn

Die Analyse war bereits langfristig anberaumt, und Tim Walter soll Jonas Boldt Lösungsansätze aufzeigen. Das zeigt: Grundsätzlich ist der HSV-Boss durchaus gewillt, mit seinem Trainer weiter zu machen. Aber was spricht eigentlich für ihn? Und was gegen ihn?

Walter will die anstehenden Gespräche, die bis Weihnachten abgeschlossen und zu einem Ergebnis über seine Zukunft geführt haben sollen, in der Öffentlichkeit am liebsten gar nicht so hoch hängen, denn: "Wir reden ja immer miteinander." Neu ist dieses Mal, dass sein Sportvorstand sich im Vorfeld ergebnisoffen gibt, dass er sich nicht öffentlich festlegt, sondern klargestellt hat, dass er Antworten auf die Fragen nach der enttäuschenden Hinrunde mit Platz drei („Das gefällt mir nicht“) hören will. Dabei geht es vor allem um das Kern- und Dauerthema Stabilität.

Walter hat in den zweieinhalb Jahren seines Wirkens bisher nicht nachweisen können, dass er seine Mannschaft dauerhaft stabilisieren kann, und der - wenn auch berechtigte - Hinweis auf die vielen Ausfälle während der frisch beendeten Hinserie wird als Erklärungsansatz nicht ausreichen. Weil sich die Probleme durch seine Amtszeit ziehen. Dass ein Nachweis von Stabilität auch in Nürnberg, also in einer Partie, in der Walter letztmalig in diesem Jahr auf dem Prüfstand war, nicht erbracht wurde, spricht gegen den Coach. Und in gewisser Weise auch dagegen, dass er bereit ist, seinen Stil in gewünschter Form anzupassen. Dass aufgrund der altbekannten Defizite, wie in den beiden Vorjahren, zur Saison-Halbzeit wieder nur der Relegationsrang herausgesprungen ist, ist ein weiteres Argument gegen den 48-jährigen Badener.

Walter hat die Kabine hinter sich

Doch so wild der Vortrag am Samstag in Nürnberg auch war, so spricht das am Ende trotz aller Widrigkeiten und Fehler erzielte Ergebnis von 2:0 auch für Walter. Denn klar ist: Die öffentlich geführte Debatte um seine Person und dazu die erneut großen Lücken im Abwehrverbund hätten bei einem nicht intakten Binnenklima zum Zusammenbruch der Systeme führen können. Der HSV unter Walter aber fliegt bislang an jedem Scheideweg jeweils nicht aus der Kurve. Das liegt einerseits in der individuellen Qualität des Kaders begründet, aber fraglos auch darin, dass der Trainer nicht nur breitschultrig auftritt, sondern auch in der Lage ist, einige Lasten zu schultern. Das Ergebnis: Die Kabine hat Walter unverändert und weitgehend hinter sich. Kapitän Sebastian Schonlau sagt: "Der Trainer marschiert vorneweg. Genauso wie er es die letzten zweieinhalb Jahre gemacht hat."

Die Chemie zwischen Team und Trainer ist in den Gesprächen ebenso ein Faustpfand für Walter wie die Kaderzusammenstellung. Das Personal wurde gezielt für seine Spielidee zusammengestellt. Boldt registriert die wachsende Ungeduld im Umfeld, will sich nicht nur mit seinem Coach, sondern auch mit den Gremien austauschen - doch er sieht auch die Gefahr, die in einem möglichen Stilbruch mit einem anderen Trainer liegen könnte.

Im anstehenden Zukunfts-Gipfel geht es daher primär um Walters Bereitschaft zur Anpassungsfähigkeit. Denn klar ist: Vorträge wie in Nürnberg werden in Zukunft nicht ausreichen. Weder für den Aufstieg noch für Walter.