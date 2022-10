HSV: Das Debakel hat mehr Ursachen als die Rote Karte

Der Last-Minute-Siegtreffer von Ransford Königsdörffer zum 2:1 in Hannover sollte ein Moment sein, der den Hamburger SV ganz entscheidend durch die Saison trägt, tatsächlich zeigt die Kurve seitdem deutlich nach unten: Schon das 1:1 gegen Kaiserslautern war von der Leistung her ein erster Rückschlag, das historische Derby-Debakel auf St. Pauli nun ein Tiefschlag. Einer mit Folgen?

0:3 - nie zuvor in der Geschichte verlor eine HSV-Mannschaft das Stadt-Duell im Profifußball deutlicher. Dass der frühe Platzverweis gegen Kapitän Sebastian Schonlau nach nur 28 Minuten Einfluss auf das Geschehen nahm, ist nicht von der Hand zu weisen, die krachende Pleite allein daran festzumachen indes könnte sich als Trugschluss erweisen. Denn: Wie schon die Pfälzer vor einer Woche hatten es auch die St. Paulianer schon in Gleichzahl von der ersten Minute an geschafft, dem Favoriten weh zu tun und offen gelegt: dem HSV ist nach dem starken Zwischenspurt auf Platz 1 ganz offensichtlich schon wieder etwas verloren gegangen.

Schonlaus Fehler mit Folgen?

Schonlau stapfte nach dem Abpfiff schuldbewusst und mit einer Kapuze über den Kopf durch die Katakomben, nahm die Niederlage auf seine Kappe. "Rot kann man geben", sagt er zu der Szene, in der er sich von Etienne Amenyido erst übertölpeln und dann zu einem leichten aber ausreichenden Schubser als letzter Mann hinreißen ließ. "Es ist meine Verantwortung und natürlich ist das die Schlüsselszene."

Die Folgen von Schonlaus Aussetzer am Freitagabend waren verheerend - und Nachwirkungen sind nach den jüngsten Eindrücken nicht ausgeschlossen. Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) muss der HSV im Pokal zu RB Leipzig, nach einem womöglich dritten sieglosen Pflichtspiel in Folge droht am kommenden Sonntag gegen Aufsteiger Magdeburg dann schon wieder eine Drucksituation.

Eine, die Daniel Heuer Fernandes nicht fürchtet: "Wir wissen, dass wir schon viel gemeinsam erreicht haben. Die Enttäuschung nach einem Derby ist natürlich noch größer als normal, aber wir haben keine Zeit dafür. Nach einem Tag sind wir wieder da, und wir haben am Dienstag wieder etwas vor."

HSV zieht "sein Ding" durch - und offenbart Probleme

Für den Pokal ist Schonlau nicht gesperrt, in der Liga wird Jonas David seine Chance in der Innenverteidigung bekommen. Freitagabend hatte Tim Walter nach dem Ausscheiden des Abwehrchefs David nicht eingewechselt, sondern einfach zu dritt weiter verteidigen lassen. "Wir wollten mutig sein, um die Kontrolle zu behalten. Wir wollten unser Ding durchziehen."

Das letztlich vorentscheidende erste Gegentor fiel nicht, weil der HSV aufgrund der numerischen Unterzahl ausgespielt wurde, sondern nach einem Eckball. Einen, den Bakery Jatta mit einem unnötigen Ballverlust eingeleitet hatte und bei dem Moritz Heyer das Luftduell gegen Eric Smith verlor.

Es war wie das Symbol dafür, dass der Platzverweis zwar ein Faktor war, aber eben nicht der alleinige. Lange nicht gesehene Probleme hat der HSV auch unabhängig von der Unterzahl offenbart. Und das bereits eine Woche zuvor.