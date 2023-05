'HSV_Daniel7': Abwehrkünstler, 'Tekkz'-Bezwinger, "Geheimfavorit"

Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk steht im eChampions-League-Finale - die Aufmerksamkeit wird aber anderen zuteil. Das hängt auch mit FIFA 23 und seinem Spielstil zusammen.

Die Reise ins eChampions-League-Finale ist eine lange und beschwerliche. Unzählige Gegner hatte 'HSV_Daniel7' bis zum Abend des 23. April bereits aus dem Weg geräumt, nur um sich im alles entscheidenden letzten Duell der größtmöglichen Hürde gegenüberzusehen: Donovan 'Tekkz' Hunt, eines der Aushängeschilder des FIFA-eSports.

Dwelk machte sich die viel kritisierte FIFA-Meta zu Eigen, fokussierte sich auf die Defensivarbeit sowie effektive Konter - und hatte einiges an Glück. Mit 1:0 und 1:1 setzte sich der HSV-Profi knapp gegen den englischen Favoriten durch. Nach dem Abpfiff des Rückspiels fiel jegliche Anspannung von 'HSV_Daniel7' ab, er ist außer Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin der zweite Deutsche im Finale der eChampions League 2023.

Im RBLZ-Schatten: "Natürlich ärgert es mich"

Mit Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang steht ein weiterer VBL-Spieler unter den acht Besten Europas. Während den beiden Leipzigern - dem Weltmeister und dem Wunderkind - die öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwird, fliegt Dwelk unter dem Radar. "Natürlich ärgert es mich, aber ich verstehe es auch. International hatte ich bisher noch nicht die großen Erfolge wie Umut oder Anders, meint 'HSV_Daniel7' gegenüber kicker eSport.

"Deshalb bin ich umso motivierter für die nächsten Jahre und möchte regelmäßig meine beste Leistung abrufen", fügt er an. Gelingt ihm dies schon am 7. Juni in Istanbul, könnte er am Ende gar den Gewinn der virtuellen Königsklasse bejubeln.

Doch auch ohne den europäischen Thron ist der Einzug ins Finale bereits "der bisher größte Erfolg in meiner Karriere". Was nicht bedeutet, dass 'HSV_Daniel7' nicht auf mehr aus ist: "Ich denke, mit meiner Leistung aus der letzten Runde kann ich beim Finalturnier jeden schlagen."

Der große Erfolgsdruck lastet auf anderen

Ein entscheidender Vorteil könnte die Druckverteilung werden - erwartet wird der Titelgewinn von anderen. Schon gegen 'Tekkz' habe der Druck eher auf seinem Gegenüber gelastet, "bei ihm erwarten viele den großen Erfolg". Selbiges wird im eChampions-League-Finale für 'RBLZ_Umut', 'RBLZ_Anders' & Co. gelten.

Ein weiterer Schlüssel zum Triumph könnte in der Spielweise Dwelks bestehen: Der aktuellen FIFA-Meta entsprechend agiert 'HSV_Daniel7' äußerst defensiv und wagt sich nur punktuell nach vorne. Dafür erntete er von 'Tekkz' nach dessen Niederlage mutmaßlich Kritik. "Ich habe viel zu viele Chancen ausgelassen, aber wenn ihr ein perfektes Beispiel wollt, weshalb unser eSport zu kämpfen hat, ist es das hier", meinte der Fnatic-Spieler.

"Nicht ansehnlich für Spieler und Zuschauer"

Dwelk empfindet die Kritik jedoch nicht auf sich selbst bezogen: "Ich denke, er meint damit eher das Spiel als mich persönlich. Er findet es nicht gut, dass die aktuelle Meta des Spiels so defensiv orientiert ist", sagt 'HSV_Daniel7'. "Ich sehe es ähnlich. Ein 5-4-1-System zu spielen, ist aktuell leider sehr effektiv. Aber es ist nicht wirklich ansehnlich für die Spieler und die Zuschauer." Ihm kommt die Meta derzeit jedoch entgegen.

"Ich kann sehr gut verteidigen. Deshalb kassiere ich meistens nicht so viele Gegentore", lautet die simple Einschätzung seines eigenen Stils. In der Tat ist nur ein einziger kassierter Treffer in zwei Partien gegen 'Tekkz' mehr als beachtlich. Kaum bezwingbar kommt Dwelks Hintermannschaft allerdings auch nicht daher: Lucio 'HezerS' Vecchione etwa hatte ihm zuvor acht Tore eingeschenkt und ihn ins Loser Bracket geschickt.

Titelkämpfe werden zum Drahtseilakt

Folglich wäre er gut beraten, vor dem europäischen Finale noch einige Trainingseinheiten zu absolvieren. "Ich könnte offensiv noch kreativer und mutiger sein", schätzt Dwelk seine Schwächen ein. Andererseits gilt es, die Balance zu wahren, um die defensiven Vorzüge weiterhin zur Geltung zu bringen. Die eChampions League wird gegen die hochkarätige Konkurrenz nur über einen gelungenen Drahtseilakt zu gewinnen sein.

Die FIFA-Königsklasse muss jedoch nicht die letzte Titelchance der Saison sein: Der Hamburger ist für die Play-offs der VBL qualifiziert - und könnte sich darüber ins Grand Final spielen. Als Top-Anwärter auf die nationale Krone sieht er sich zwar nicht. "Ein Geheimfavorit" aber, das könnte er laut eigener Aussage sein. Sollte er die Qualifikation schaffen, würde er zusätzliches Selbstvertrauen sammeln. Wovon er ohnehin schon "ziemlich viel" habe.

Woran es 'HSV_Daniel7' hingegen noch mangelt, sei Konstanz: "In den letzten Jahren ist es mir nicht immer gelungen, konstante Top-Leistungen abzurufen, um mich als einer der besten Spieler Europas zu etablieren." Mit seinem Einzug ins Finale der eChampions League hat er bewiesen, einer der besten Spieler Europas sein zu können - mit einem Triumph in Istanbul könnte er sich in der Spitze festsetzen.