HSV-Coach Reimers: "Wir erwarten schon, dass jeder Schritte macht"

Vizemeister Hamburger SV II steht nach vier Spieltagen im Tabellenkeller der Regionalliga Nord - das kommt für den Zweitliga-Nachwuchs aber nicht überraschend. Trainer Pit Reimers hat Geduld mit seinen neuen Schützlingen, will aber schon eine Entwicklung sehen.

Ein großer Freund von Tabellen war HSV-Trainer Pit Reimers ja noch nie. In der vergangenen Saison wollte er die Chancen Richtung Meisterschaft nie beziffern. Nun hat er eben dasselbe Recht, wenn es um den Blick in den Keller geht. Denn der Fehlstart des amtierenden Vizemeisters ist mit nur einem Punkt aus vier Partien perfekt: Platz 17.

Dabei würde sich ein Blick auf die Tabelle eigentlich lohnen, denn vorn stehen hinter Spitzenreiter Phönix Lübeck drei Vereine, die alle Spiele gewonnen haben - darunter gegen den HSV. Natürlich stellt sich die Frage nach Ursache und Wirkung, aber fest steht: Der HSV hatte ein extrem hartes Auftaktprogramm und holte gegen die in der Trainerumfrage zehnmal als Titelanwärter genannte SV Drochtersen/Assel den einzigen Punkt.

Unterschied zwischen Jugend- und Männerfußball

"Es ist einfach so, dass man die beiden Mannschaften nicht vergleichen kann. Das Team, das über zwei Jahre aufgebaut wurde und am Ende Zweiter wurde, gibt es nicht mehr. Die Jungs, die jetzt da sind, merken gerade, wie groß der Unterschied zwischen Jugendfußball und Männerfußball ist", erklärt Reimers.

Intern war dieser Start so erwartet worden, auch wenn die Hoffnung eine andere war. Dass Potenzial vorhanden ist, bedarf keiner Diskussion: Tom Sanne (19) erzielte in seinem ersten Zweitligaspiel gleich ein Tor, Valon Zumberi (20) wird wohl noch an einen Drittligisten verliehen, Omar Sillah (19) kam in der Vorsaison auf 41 Scorerpunkte in der Bremen-Liga, Omar Megeed durfte gegen Hertha BSC am 18. Geburtstag sein Zweitligadebüt feiern, und Torwart Steven Mensah (20) zeigte in allen Partien eine herausragende Frühform.

Auch gegen Kiel auf Augenhöhe

Das galt auch für das 1:4 bei Holstein Kiel II, wo das Ergebnis erneut nicht dem Spielverlauf entsprach. Lange spielte der HSV-Nachwuchs mindestens auf Augenhöhe, aber am Ende stand die jüngste Regionalligamannschaft Deutschlands erneut mit leeren Händen da. "Es wird jetzt ein bisschen dauern", behält Reimers die Ruhe, "die Jungs bekommen die Zeit - auf der anderen Seite erwarten wir natürlich schon, dass jeder Schritte macht. Wenn das jeder einzelne hinbekommt, werden wir das als Mannschaft auch besser schaffen."

Die Frage bleibt, wie schnell die Entwicklung hinzubekommen sein muss. Immerhin droht nicht mehr das Szenario von sechs Absteigern wie in der Vorsaison, sodass sich Reimers in Geduld übt: "Ich sehe das alles unter dem Aspekt Herausforderung", kommentiert er das brutale Auftaktprogramm, zu dem nun am Sonnabend der - selbstverständlich auch noch ungeschlagene - Bremer SV gehört...