HSV-Coach Reimers: "Jetzt sind wir so richtig in der Liga angekommen"

Ein 3:0 im Platz-Derby gegen Aufsteiger ETV: Hamburg-Coach Pit Reimers hat mit seiner neu-formierten U 21, immerhin als Vizemeister in die Saison gegangen, den Sprung aus dem Keller geschafft.

Mit gleich drei Siegen kehrte HSV-Coach Pit Reimers am späten Samstagabend aus dem Bremer Weserstadion zurück. Am Mittwoch gab es einen 2:1-Erfolg gegen Hannover 96 II, am Nachmittag ein 3:0 gegen Aufsteiger ETV, und an der Weser wurde der 39-Jährige als "Regionalligatrainer der Saison 2022/23" ausgezeichnet. Dabei gab es ein Wiedersehen mit Jonah Fabisch (jetzt Magdeburg), der als bester Spieler ausgezeichnet wurde. Leo Oppermann (jetzt Bielefeld) belegte in der Kategorie "Torwart" Rang zwei.

Schöne Vergangenheit mit der erst in letzter Minute vom VfB Lübeck entrissenen Meisterschaft - die Gegenwart hieß am Samstag allerdings: Kellerduell. Damit hatten grundsätzlich viele nach dem großen personellen Umbruch gerechnet. Nach dem souveränen Erfolg im Platz-Derby (Aufsteiger ETV trägt seine Heimspiele ebenfalls im Sportpark Eimsbüttel aus), konnte Reimers jedoch beruhigt konstatierten: "Jetzt sind wir so richtig in der Liga angekommen".

Ein deutlicher Klassenunterschied

Tatsächlich war ein deutlicher Klassenunterschied zu erkennen - einerseits zu den ersten Saisonspielen (0:5 gegen Norderstedt / 0:3 bei Teutonia), andererseits zum ETV. Unterm Strich dürfte der HSV auf Dauer nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen. "Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt. So viele Ballbesitzphasen hatten wir in dieser Saison noch nie", analysierte Reimers, "deshalb war ich mit dem 2:0 zur Pause auch zufrieden. Unterm Strich haben wir es dann souverän zuende gespielt."

Zum Mann des Tages avancierte der 19-jährige Tom Sanne, der sich nach seinen Saisontoren drei und vier - davon eines sogar per Kopf - auch Chancen ausrechnen darf, mal wieder am Training der Profis teilnehmen zu dürfen. Den Unterschied musste auch ETV-Rechtsverteidiger Jasper Hölscher anerkennen: "Der Gegner braucht einfach weniger Torchancen, denn wir spielen gegen Profis und Halbprofis - da ist die individuelle Klasse einfach da. Wir sind aber nicht so weit weg und werden mutig weiterarbeiten. Aufgrund der schwachen ersten Hälfte geht das Ergebnis in Ordnung. Bei unserer Ausgangslage müssen wir immer 90 Minuten am Limit sein, um etwas zu holen. Das ist uns leider nicht gelungen."

Für beide Teams geht es nun mit den Derby-Wochen weiter: Der ETV trifft auf Norderstedt und Teutonia 05 Ottensen, während der HSV nach zwei Siegen entspannt in das Duell gegen den St.-Pauli-Nachwuchs gehen kann. "Das ist das Spiel, auf das wir uns alle sehr freuen", sagt Reimers, "wir wissen, dass St.Pauli deutlich stabiler ist als vor einem Jahr." Damals hatte der HSV noch 5:1 gewonnen...