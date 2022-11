HSV-Coach Kirch vor dem U-19-Duell mit St. Pauli: "Erwarte ein rassiges Derby"

Am Samstagvormittag messen sich die beiden Hamburger Nachwuchsteams des HSV und des FC St. Pauli in der A-Junioren-Bundesliga. Ex-Profi Oliver Kirch trainiert die Talente der Rothosen.

Beide zählen zum Verfolgerfeld, das sich hinter Nord-Nordost-Primus Hertha BSC tummelt: Am Samstag um 11 Uhr wollen HSV und St. Pauli im Direktvergleich den Anschluss an die Tabellenspitze nicht vollends verlieren.

Hausherren-Coach Oliver Kirch, in seiner aktiven Zeit in 170 Erst- und Zweitliga-Spielen für Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund und den SC Paderborn 07 am Ball, erwartet von seiner Mannschaft nach dem überraschenden Rückschlag gegen Aufsteiger SV Meppen (1:2) eine Reaktion. "Wir hatten uns sehr gut auf den SV Meppen vorbereitet. Dennoch wirkten meine Jungs wegen der körperbetonten Spielweise des Gegners ein wenig überrascht", sagte der 40-Jährige im Interview mit dfb.de. Nach der Enttäuschung gelte der Fokus nun allerdings dem Stadtduell.

"Ich erwarte ein rassiges Derby", sagt Kirch, der durchaus mit guter Stimmung, einigen Toren und einem engen Spielverlauf rechnet. Schließlich hätten die Talente vom Kiez mit ihrem Pokal-Coup auswärts beim BVB für Schlagzeilen gesorgt.

Sanne traf jüngst für die Profis

"Ich finde es gut, wenn in solchen Spielen erkennbar ist, dass es sich um ein Derby handelt", so Kirch, der insbesondere von seinen Schützlingen will, dass sie "wieder an die Leistungen anknüpfen, die wir vor der Länderspielpause gezeigt haben, und damit auch eine Reaktion auf den Rückschlag durch das Spiel beim SV Meppen zeigen".

Zum Beispiel von Angreifer Tom Sanne (18), der jüngst für die Profis gegen Magdeburg traf und am Samstag auf seinen Ex-Klub trifft. "Für uns im Nachwuchsleistungszentrum zählen nicht nur die Ergebnisse, sondern vor allem die Entwicklung unserer einzelnen Spieler", erklärte Kirch hierzu. Gegen einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Pauli hätte der frühere Mittelfeldspieler dennoch sicherlich nichts einzuwenden.