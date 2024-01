HSV: Brisante Fragen um Walter, Reis und Jatta

Am Donnerstag hebt der Hamburger SV Richtung Malaga ab, um sich zum dritten Mal in Folge im spanischen Sotogrande auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Im Zentrum dieser Trainingslagertrage stehen drei Fragen - und nur eine dreht sich um Trainer Tim Walter.

Der 48-jährige Coach hat einen klaren Auftrag seiner Bosse für den Start ins neue Jahr erhalten: Walter soll den HSV stabilisieren, und schon die Vorbereitung wird erste Antworten geben auf diese Frage: Ist der gebürtige Badener wirklich zu einer Anpassung bereit? Der HSV testet am kommenden Sonntag gegen den niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven und am 11. Januar gegen den FC Zürich, den Tabellendritten aus der Schweiz. Zwei echte Gradmesser.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Winter hatte der HSV ebenfalls gegen zwei Erstligisten gespielt und gegen Köln (1:4) und Freiburg (2:6) insgesamt zehn Gegentreffer kassiert, dabei zwar spielerisch mitgehalten, aber die bekannte defensive Anfälligkeit offenbart. Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa wollen in dieser Hinsicht Fortschritte sehen, denn der Start ins neue Jahr mit Auswärtsauftritten beim FC Schalke und in Berlin, dazwischen gastiert der KSC in Hamburg, hat es in sich. Trotz der Weiterbeschäftigung ist klar: Einen Fehlstart und vor allem altbekannte Fehler darf sich Walter nicht erlauben.

Eine weitere zentrale Frage ist die nach dem Personal. Mit Kapitän Sebastian Schonlau und Vize-Kapitän Ludovit Reis werden zwar zwei Eckpfeiler mit nach Sotogrande reisen - und dennoch bleiben beide Wackelkandidaten. Mit Schonlau wird nach erneut aufgebrochener Wadenverletzung frühestens Mitte Februar gerechnet, und nach der langen Verletzungshistorie in dieser Spielzeit ist auch danach nicht planbar, wie stabil der Abwehr-Chef wirklich durch die Rest-Rückrunde kommt. Reis ist nach Schulter-Operation wesentlich weiter, zumindest der Auftakt in Gelsenkirchen am 20. Januar aber wird wohl noch ohne Walters Verbindungsspieler stattfinden. Vorgesehen ist, dass Reis in Spanien an das Mannschaftstraining herangeführt und in Teilen auch integriert werden soll. Wie schnell er wirklich wieder startklar ist, bleibt offen.

Die dritte zentrale Frage betrifft die Personalplanung und birgt Zündstoff-Potenzial: Wie geht es weiter mit Bakery Jatta? Der 25-jährige Gambier, seit 2016 beim HSV, gehört mit rund 300.000 Euro Jahresgehalt bisher eher zu den Geringverdienern im Kader und wünscht sich möglichst eine Verdoppelung der Bezüge. Der HSV aber bietet bislang deutlich weniger und läuft ein halbes Jahr vor Vertragsende Gefahr, seinen Publikumsliebling im Sommer ablösefrei zu verlieren. Jatta hatte sich bis zum Jahreswechsel Klarheit erhofft, soll Bundesliga-Offerten vorliegen haben - und darf seit Januar auch offiziell mit anderen Interessenten verhandeln.