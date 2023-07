HSV bindet Sturmhoffnung Sanne

Der HSV hat bei einer vielversprechenden Personalie Nägel mit Köpfen gemacht: Angreifer Tom Sanne verlängert seinen Vertrag vorzeitig und soll sich im Trainingslager bei den Profis präsentieren.

Den Torriecher stellte Tom Sanne (19) bei seinem Zweitligadebüt direkt eindrucksvoll unter Beweis. Keine zwei Minuten hatte er bei der Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg auf dem Platz gestanden, da nickte er zum 2:3-Endstand ein. Zwar ist seitdem erst ein einziges weiteres Zweitligaspiel dazugekommen, in Hamburg glaubt man aber an das Potenzial des U-19-Nationalspielers, der am Mittwoch ein neues Arbeitspapier bis 2026 unterzeichnete.

"Interessante Anlagen" und Sannes großes Ziel

"Tom verfügt über interessante Anlagen", wird Sportdirektor Claus Costa im Zuge der vorzeitigen Verlängerung auf der Vereinswebsite zitiert und führt aus: "Nicht umsonst hat er in der vergangenen Saison sowohl in der U 19 und der U 21 als auch bei den Profis regelmäßig getroffen." Für Costa "eine merkliche Entwicklung", die er Sannes "schneller Auffassungsgabe, seiner großen Lernbereitschaft und seinem absoluten Willen, sich permanent verbessern zu wollen" zuschreibt.

Diese Eigenschaften soll Sanne in den nächsten Tagen im Trainingslager der Profis im österreichischen Kitzbühel zeigen, in das er am Donnerstag gemeinsam mit dem Team reisen wird. Sein mittelfristiger Plan ist dabei klar umrissen: "Ich werde alles dafür tun, um mich beim HSV bestmöglich weiterzuentwickeln und auf Sicht ein fester Bestandteil der Profi-Mannschaft zu werden. Das ist mein großes Ziel, für das ich alles geben werde."