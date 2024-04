HSV: Baumgarts Plädoyer für Nemeth

Seit dem Osterwochenende und dem Ausfall von Robert Glatzel in Fürth (1:1) hatte der Hamburger SV um den Torjäger gebangt, seit Donnerstag herrscht Gewissheit: Der 30-jährige Stürmer fehlt, wie Ignace van der Brempt, auch gegen Kaiserslautern. Und der Trainer stärkt demonstrativ dessen Vertreter.

Die Untersuchungen am maladen Oberschenkel hatten zum Wochenanfang keinen schwerwiegenden Befund ergeben, trainieren konnte Glatzel am Mittwoch und Donnerstag dennoch nicht. Den Grund nennt Steffen Baumgart im Vorfeld der Heimpartie gegen die Pfälzer: "Bobby ist krank. Alles andere war auf dem Weg, aber jetzt ist er krank und wird definitiv nicht spielen." Das bedeutet die nächste Chance für Andras Nemeth. Und der Coach ist bemüht, den 21-jährigen Ungarn nicht in der Rolle des Notnagels zu betrachten.

Vertrauen in Nemeth: "Ein richtig guter Stürmer"

Seit 31 Pflichtspielen hat Nemeth nicht mehr getroffen, die meisten davon freilich waren Teileinsätze. Für Baumgart sind die lediglich 600 Einsatzminuten ein nicht zu vernachlässigender Faktor. "Wenn ich lese, in wie vielen Spielen er nicht getroffen hat, dann hätte ich da gern auch die Zahl ausgerechnet gehabt, wie viele Minuten er tatsächlich gespielt hat." Dass er gegen den FCK Einsatzminuten von Beginn an bekommt, steht für den Coach fest: "Ich werde Andras zu 100 Prozent einsetzen", erklärt er, "denn er ist ein richtig guter Stürmer, und das hat er in Fürth auch bewiesen."

Bei den Franken hatte der Glatzel-Ersatz zwei Großchancen, der frühere Torjäger Baumgart legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass er diese nicht kläglich vergeben habe. "Er hatte richtig gute Aktionen und ist an einem überragenden Torwart gescheitert." Sein Plädoyer für den Youngster, der im vergangenen Winter einen furiosen Start mit zwei Jokertoren hatte, nach einem Knöchelbruch im vergangenen Frühjahr aber nicht mehr richtig in die Spur fand: "Andras macht richtig Spaß, ist ein richtig guter Stürmer. Der Junge hat einen guten Abschluss, und ich bin davon überzeugt, dass er uns auf lange Sicht richtig helfen kann."

Ich würde mich freuen, wenn er das glaubt, was ich ihm sage. Und nicht das, was derzeit über ihn geschrieben steht. Steffen Baumgart

Gegen Kaiserslautern muss Nemeth kurzfristig helfen, und Baumgart hat ein Rezept für ihn parat, wie das gelingen kann: "Ich würde mich freuen, wenn er das glaubt, was ich ihm sage. Und nicht das, was derzeit über ihn geschrieben steht."