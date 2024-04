HSV: Baumgart rechnet nicht mit Benes

Laszlo Benes wurde im Heimspiel gegen Holstein Kiel (0:1) wegen muskulärer Probleme schmerzlich vermisst. Und der Topscorer wird dem Hamburger SV sehr wahrscheinlich auch am kommenden Samstag bei Eintracht Braunschweig fehlen.

Als Steffen Baumgart am Dienstagvormittag im Volkspark zur ersten Einheit der neuen Trainingswoche bat, fehlte Benes erneut, arbeitete stattdessen im Kraftraum. "So lange er nicht auf den Platz kann, gibt es auch keine Prognosen", sagt der Trainer, "wir müssen von Tag zu Tag sehen. Stand heute ist er am Wochenende nicht dabei." Dabei, betont der 52-Jährige, ginge es weniger um seine Maxime, angeschlagene Profis behutsam aufzubauen, sondern schlichtweg um die Machbarkeit: "Der Junge muss gesund sein, er arbeitet aber im Reha-Bereich."

Benes' abermaliger Ausfall wäre fraglos eine Schwächung für den HSV. 13 Tore und zwölf Vorlagen hat der effektivste Offensivmann der Hanseaten in seiner persönlichen Saison-Statistik stehen - seine Präzision fehlt, wenn er nicht auf dem Platz ist. "Wir hatten gegen Kiel 21 Torschüsse", sagt Baumgart, "aber wir müssen über die Qualität unserer Torschüsse reden und darüber, wie wir Aktionen zu Ende bringen." Die Analyse der Partie hat aus seiner Sicht ergeben: "Wir hätten sehr, sehr gute Möglichkeiten haben können." Es wurden aber zu wenig klare, und der Ex-Kölner weiß: "Fußball ist Ergebnissport, wir haben die Ergebnisse nicht. Deshalb sind wir unzufrieden und alle anderen sind auch unzufrieden."

Dompé kann "wieder eine ganz andere Rolle spielen"

Angesichts der seit dem vergangenen Wochenende nahezu ausweglosen Situation im Aufstiegskampf geht es in Braunschweig (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals vor allem darum, dass sich die Unzufriedenheit nicht noch weiter ausweitet. Und das wohl weiter ohne Benes. Möglicherweise aber wieder mit Jean-Luc Dompé als Teil der Startelf.

Der Linksaußen war beim 2:2 in Magdeburg ein wesentlicher Impulsgeber für die Aufholjagd, gegen Kiel jedoch erneut nur Joker und wirkungslos. Baumgart hatte im Nachgang die weiterhin noch bestehenden körperlichen Rückstände als Begründung angeführt. Nun sagt er: "Jean-Luc trainiert jetzt seit zwei Wochen voll durch. Er ist jetzt so weit, dass er aus meiner Sicht gegen Braunschweig wieder eine ganz andere Rolle spielen kann. Er war in der Vergangenheit immer wieder sehr verletzungsanfällig. Jetzt trainiert er voll und dann kommt er auch wieder in seine Form."