HSV auf einen Zähler an Lübeck dran - Delmenhorst geht in Ottensen unter

Der 28. Spieltag der Regionalliga Nord fand am Sonntag aufgrund zahlreicher Absagen nur in abgespeckter Form statt, sah aber viele Tore. Der HSV II gewann souverän beim VfV 06 Hildesheim und rückt dem Primus auf die Pelle, während Teutonia Ottensen Atlas Delmenhorst eine Sieben-Tore-Lektion erteilte.

Hildesheim chancenlos in Hamburg

Auch wenn die U 21 des Hamburger SV keine Drittliga-Ambitionen hegt, so kann sie zumindest dem VfB Lübeck noch die Meisterschaft streitig machen. Beim 4:1 gegen den stark abstiegsbedrohten VfV Hildesheim am Sonntag erfüllten die Rothosen ihre Pflicht und sind vorerst auf einen Zähler an Lübeck dran. Dabei starteten die Gäste durchaus gefällig, mit einem Doppelpack brachte dann aber Harz den HSV auf die Siegesstraße: Zunächst wurde er in die Tiefe geschickt, legte den Ball am Keeper vorbei und netzte zum 1:0 (17.), dann war er am Ende einer Kombination Abnehmer einer Fabisch-Vorlage - 2:0 schon in Minute 21. Der HSV gab weiter den Ton an, Burmeister bediente Sanne, der den 3:0-Pausenstand herstellte (34.). Gästekeeper Brandt verhinderte in Folge Schlimmeres für eine defensiv teils indisponierte Gäste-Elf. Nach Wiederanpfiff aber legte die Heimelf, die einen motivierten Auftritt an den Tag legte, nach: Sanne durfte, von Sommer in Szene gesetzt, beim 4:0 ebenfalls seinen Doppelpack schnüren (53.). Hildesheim gab sich zwar nicht auf und stellte nach einer Ecke durch Göttel auf 1:4 (65.), aber um Zählbares mit nach Niedersachsen zu nehmen, reichte es nicht mehr. Eher war der HSV näher dran am fünften Treffer. Der VfV bleibt also unter dem Strich.

Delmenhorst geht in Ottensen baden

Atlas Delmenhorst wollte beim FC Teutonia Ottensen aus der Negativspirale ausbrechen, das aber misslang gehörig. Mit der 2:7-Niederlage am Sonntag gingen in diesem Jahr alle sechs Ligaspiele verloren - in dieser Form wird es für Atlas schwer sein, die Klasse zu halte. Es ging schon nicht gut los für den Gast, Lukowicz brachte Teutonia schon in Minute drei mit 1:0 in Führung. Zwar glich Erdogan für Delmenhorst aus (21.), bis zur Pause zog die Heimelf durch einen Istefo-Elfmeter (33.) und erneut Lukowicz (40.) auf 3:1 davon. Nach Wiederanpfiff wurde es dann schnell bitter für die Gäste: Lukowicz ließ Tagestreffer drei zum 4:1 folgen (57.), Ifeadigo stellte auf 5:1 (65.), Krasniqi machte dann mit seinem 6:1 das halbe Dutzend voll (70.). Zwar sorgte Ferfelis zehn Minuten vor Ende nochmals für ein wenig Ergebniskosmetik, das letzte Wort hatte mit dem 7:2 aber Teutonias Berisha (88.).