HSV: Alles klar mit Elfadli und Hadzikadunic

Für den Montagnachmittag ist die erste Trainingseinheit der neuen Saison im Rahmen des Trainingslagers in Schneverdingen angesetzt - der HSV wird sie mit Neuling Daniel Elfadli bestreiten. Und zwei Profis, die nicht von ihren Klauseln Gebrauch machten, sowie mit Dennis Hadzikadunic.

Bis zum gestrigen Sonntag hatten Linksverteidiger Miro Muheim und Mittelfeldmann Immanuel Pherai Ausstiegsmöglichkeiten aus ihren Verträgen, ließen diese jedoch verstreichen. Das Duo ist ebenso in der Lüneburger Heide dabei wie Elfadli und Hadzikadunic: Der bosnische Innenverteidiger wird für ein weiteres Jahr vom FK Rostov ausgeliehen.

Das defensive Zentrum steht mit der Weiterverpflichtung von Hadzikadunic und dem Kauf von Elfadli für weniger als eine Million Euro. Der 27-jährige Deutsch-Libyer wurde pikanterweise schon vor einem Jahr im Sommertrainingslager der Hamburger erwartet. Mit seinem damaligen Klub 1. FC Magdeburg war er parallel zum HSV in Österreich, zwischenzeitlich wurde beinahe täglich eine Einigung zwischen beiden Klubs und ein "Hotelwechsel" des gebürtigen Leonbergers erwartet. Weil diese ausblieb, reist Elfadli nun erst ein Jahr später mit.

Am Montagmorgen war der Defensivallrounder (spielte beim FCM in der Vorsaison sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung) zur Vertragsunterschrift im Volkspark vorgefahren, am Nachmittag steht die erste Dienstreise an. "Wir haben Daniel schon länger auf dem Radar", sagt Claus Costa, "und freuen uns, dass es nun mit dem Transfer geklappt hat." Der Sportdirektor ist überzeugt: "Mit seiner Verpflichtung erhöhen wir die Qualität unseres Kaders im defensiven Mittelfeld, er verfügt über ein gutes Tempo, Zweikampfstärke sowie taktisches Verständnis." Wie zuletzt in Magdeburg ist Elfadli offenbar auch beim HSV für beide zentralen Defensivpositionen eingeplant: "Durch seine Vielseitigkeit erweitert Daniel die Flexibilität in unserer Defensive."

Elfadli: "Ich hätte es mir letztes Jahr schon gewünscht"

Der erste Neuling dieses Sommers ist nach seinem Wechsel mit einem Jahr Anlauf voller Vorfreude auf die neue Aufgabe. "Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Ich kenne den HSV, seit ich als kleiner Junge mit dem Fußball angefangen habe und freue mich jetzt, ein Teil dieses Klubs zu sein. Ich hätte es mir letztes Jahr schon gewünscht. Wir haben den Kontakt nie abreißen lassen und ich bin umso glücklicher, dass ich jetzt hier bin."

Der zweite Neuling steht ebenfalls in den Startlöchern und kommt aus Tschechien: Von Sparta Prag soll Mittelfeldtalent Adam Karabec (20) ausgeliehen werden.