HSG Xentis Bärnbach/Köflach bindet Rückraumtrio

Die HSG Xentis Bärnbach/Köflach stellt die Weichen für die kommende Saison. Der Klub, dem unter der Leitung von Robert Weber der Klassenerhalt in der österreichischen Liga geglückt ist, kann auch in der kommenden Saison auf sein Rückraumtrio setzen.

Mit Alexander Gollner, Markus Cichy und Jakob Smon konnte die HSG Xentis vergangene Woche drei junge Steirer für die Saison 2024/25 an den Klub binden. Alex Gollner kam bereits im Jahr 2018 von der HIB Graz in die HSG-Jugend und spielte sich dort im Laufe der Zeit in den HLA-Kader hoch.

Seit einigen Jahren fungiert der 21-Jährige von der Position Rückraum Mitte aus als Spielmacher und etablierte sich zu einer fixen Größe im Aufgebot der Weststeirer. Wie der österreichische Erstligist bekannt gab, wurde der Vertrag mit Gollner um ein weiteres Jahr verlängert.

Auch Gollners Rückraum-Kollegen Jakob Smon und Markus Cichy werden das HSG-Trikot in der nächsten Saison weiter tragen. Der Rechtshänder Smon und der Linkshänder Cichy sind Teil des Erstligateams sowie der Landesligamannschaft der HSG XeNTiS.