HSG Wetzlar zum Vorbereitungsstart ohne zwei Profis

Die Bundesliga-Profis der HSG Wetzlar sind am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet und stellen sich in den ersten Tagen allerhand Testungen und Untersuchungen. Zwei Linkshänder fehlen bis mindestens Anfang August.

Domen Novak fehlt beim Trainingsauftakt der HSG Wetzlar. IMAGO/Beautiful Sports