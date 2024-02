HSG Wetzlar will Abstiegskampf noch nicht "abschreiben"

Die HSG Wetzlar konnte ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Die Mittelhessen erkämpften sich ein 27:26 (15:12) beim HC Erlangen und rückten auf Rang 8 vor. Den könnte sich Frisch Auf Göppingen mit einem Sieg beim HSV Hamburg am Sonntagnachmittag noch einmal zurückholen.

Hendrik Wagner sah Lichtblicke in allen Bereichen des Spiels IMAGO/Zink

"Die Liga ist so verrückt und so eng dieses Jahr. Wir sind sehr froh, dass wir die zwei Punkte mitnehmen konnten und jetzt mal ein ordentliches Polster haben", erklärte Wetzlars Hendrik Wagner nach der Partie gegenüber Dyn. Trotz der nun acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze wollte der Rückraumspieler den Abstiegskampf noch nicht "abschreiben".

"Das war ein sehr intensives Spiel, in dem um jeden Millimeter gekämpft wurde, in dem es auch eine Menge spielerische Momente gab, die nicht so prickelnd waren, sondern die mehr vom Kampf und vom Einsatz gelebt haben", bilanzierte Wetzlars Coach Frank Carstens.

Es war eine Frage der Nerven, die aber vor allem Wetzlar immer wieder behielt. "Wir sind ruhig geblieben, egal was auf uns zugekommen ist. Wir haben eine richtig gute Abwehr gespielt", freute sich Wagner. Nur zweimal sah sich das Team von Frank Carstens mit einem Rückstand konfrontiert, Erlangen führte nur beim 4:3 und 5:4 (10.).

"Haben richtig hart und mit guter Qualität trainiert"

Doch anders als in der Vorwoche gegen Balingen-Weilstetten fanden die Mittelhessen diesmal schnell wieder in die Erfolgsspur. "Im Angriff haben wir überragend gespielt, da hat jeder für jeden gespielt", fasste Wagner das Erfolgskonzept zusammen und betonte: "Wir hatten eine gute Trainingswoche, wir haben zu Beginn der Woche viel miteinander gesprochen. Darüber, was Themen sind, die uns belasten oder wo Probleme auftreten. Wir haben richtig hart und mit guter Qualität trainiert und das hat man gesehen."

Nach eigenen Fehlern überzeugten die Gäste mit einem starken Rückzugsverhalten, nahmen so den Franken auch einfache Gegenstoßchancen wieder weg. Und obwohl Nemanja Zelenovic nach einem Sturz auf den Hallenboden mit Hüftproblemen nicht mehr mitwirken konnte, konnte sich Wetzlar bis zur Pause (12:15) absetzen. "Die erste Drei-Tore-Führung hat uns einfach ein bisschen Sicherheit gegeben und die haben wir irgendwie behalten", erklärte Wetzlars Coach Frank Carstens das, was im zweiten Spielabschnitt folgen sollte.

Entscheidung in der Schlussphase

Immer wieder kämpfte sich Erlangen in die Schlagdistanz, doch einen Ausgleichstreffer konnte Wetzlar immer wieder abwenden und sich dann wieder lösen. Die größte Führung hatte Fredriksen mit einem Doppelpack zum 20:24 (50.) herausgeworfen. Aber es war keineswegs eine Vorentscheidung, die Franken kamen noch einmal zurück, glichen zum 26:26 aus. Die Schlussphase war dann eine Nervenfrage, Cavor netzte ein und Novak verpasste gegen Klemen Ferlin die Zwei-Tore-Führung.

Den letzten Angriff der Hausherren nahm dann aber Anadin Suljakovic mit seiner zehnten Parade weg. "In der entscheidenden Phase hatten wir mit Anadin einen richtig guten Torhüter, der wichtige Bälle wegnimmt", hatte auch Wagner analysiert.

Und Carstens bilanzierte: "In der Schussphase, wo hier auch die Halle richtig kocht und Erlangen klar am Drücker ist, haben wir Situationen gefunden, wo wir entweder Tore gemacht haben oder eine überragende Parade durch Anadin hatten. Ich kann meinem Team nur gratulieren zu einer sehr starken Willensleistung."

