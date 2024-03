HSG Wetzlar trifft Co-Trainer-Entscheidung

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat die Frage geklärt, wer in der kommenden Saison der Co-Trainer von Frank Carstens sein wird.

Im Team ums Team herum setzt die HSG Wetzlar auf Kontinuität. Co-Trainer Filip Mirkulovski hat seinen Vertrag genauso verlängert wie Athletiktrainer Matthias Ott. Auch die Zusammenarbeit mit Physiotherapeut Oliver Oestreicher und der Praxis Mainkörper 360° ist für zwei weitere Jahre fixiert worden.

"Wir haben uns ja für diesen Sommer bekanntermaßen bewusst für einen Umbruch im Spielerkader entschieden. Umso wichtiger ist es, dass es im Trainer- und Betreuerstab keine Veränderungen gibt. Es freut mich, dass wir in diesem Bereich auf Kontinuität setzen können", erklärt Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter der HSG Wetzlar.

Mirkulovski bleibt

Filip Mirkulovski bindet sich bis 30. Juni 2025 an die HSG Wetzlar und bleibt damit Assistent von Chefcoach Frank Carstens, dessen Arbeitspapier ebenfalls bis 30. Juni 2025 läuft. Mirkulovski geht also in seine zehnte Saison bei den Grün-Weißen.

2015 kam er von der TSV Hannover-Burgdorf zu den Mittelhessen. Damals als Spielmacher. 2020 erweiterte sich sein Aufgabengebiet, als er als spielender Co-Trainer fungierte. Im Sommer 2022 beendete der Nordmazedonier seine aktive Karriere auf dem Feld, blieb dem Club aber als Assistent der jeweiligen Chefcoaches erhalten.

In der Rückrunde der vergangenen Saison übernahm Mirkulovski gemeinsam mit Jasmin Camdzic sogar die Gesamt-Verantwortung und bewahrte die HSG vor dem Abstieg. "Filip ist seit Jahren - egal in welcher Rolle - eine fleißige und loyale Person. Er besitzt eine große Erfahrung, die er an unsere Spieler weitergibt", freut sich Camdzic über die weitere Zusammenarbeit.

Mirkulovski kümmert sich um den Angriff

"Dass ich mich in Wetzlar wohlfühle, sieht man ja alleine schon daran, dass ich seit fast neun Jahren im Verein bin. Die Zusammenarbeit mit Frank funktioniert super. Wir haben klare Absprachen. Ich kümmere mich verstärkt um unseren Angriff. In dieser Rolle fühle ich mich sehr wohl. Und ich freue mich, dass wir uns in unserem Angriffsspiel in dieser Saison Stück für Stück gesteigert haben", sagt Mirkulovski.