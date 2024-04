HSG Wetzlar komplettiert Torwartgespann

Die HSG Wetzlar hat ihr Torwartgespann für die kommende Spielzeit komplettiert und einen dritten Torwart hinter den Stammkräften Till Klimpke und Anadin Suljakovic präsentiert. Anders als in der laufenden Saison mit Leonard Grazioli wird der Zweitligist TV Hüttenberg davon nicht profitieren, sondern die eigene Drittligareserve.

Marius Göbner hat einen Ein-Jahres-Vertrag bei der HSG Wetzlar unterschrieben und wird in der kommenden Saison als dritter Torwart neben Till Klimpke und Anadin Suljakovic fest zum Kader des Handball-Bundesligisten gehören. Parallel dazu bleibt er der Drittligareserve der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II in der 3. Liga erhalten.

"Ich bin sehr froh über ein solches Vertrauen der HSG Wetzlar. Ich durfte zuletzt schon Teil der Erstliga-Mannschaft sein, was mich extrem weitergebracht hat. Ich will die Chance in der nächsten Spielzeit nutzen und mich weiter verbessern. Ich freue mich auf die neue Saison in der U23 und in der Bundesliga", so Marius Göbner.

Der Talent kam wegen der Verletzungen von Suljakovic und Leonard Grazioli, den es im Sommer zu Pfadi Winterthur in die Schweiz zieht, schon vor dem Heimspiel im März gegen den HSV Hamburg ins Aufgebot der HSG Wetzlar. Insgesamt bildete der Medizin-Student bei drei Ligapartien gemeinsam mit Till Klimpke das Torhüter-Gespann der Grün-Weißen.

"Hat sich die Chance verdient"

"Marius hat sich durch Leistungen bei der U23 empfohlen und sich die Chance verdient, den nächsten Schritt zu machen. Er weiß, dass er noch viel tun muss, um sich konstant auf Bundesliga-Niveau zu präsentieren. Aber er hat das Potenzial und auch die Persönlichkeit dazu, das zu schaffen", sagt Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter der HSG Wetzlar.

Im vergangenen Sommer schloss sich Göbner der Drittligamannschaft der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II an. Der 22-Jährige begann das Handballspielen beim HSV Ronneburg. In der B-Jugend ging er zum SC DHfK Leipzig und besuchte für drei Jahre das Internat.

Danach wechselte er zum Drittligisten HC Burgenland nach Naumburg an der Saale und entwickelte sich zum Stammkeeper. 2023 steig er mit dem HC erst in die 3. Liga auf, dann folgte der Umzug nach Dutenhofen.

"Mich freut es für Marius, dass er ab Sommer zum Torwart-Trio der HSG Wetzlar gehört. Das hat er sich durch gute Leistungen in der U23 verdient und zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesligateam und der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen Früchte trägt. Das ist ein sehr positives Signal", sagt Andreas Klimpke, der Sportliche Leiter der U23 der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen.