HSG Wetzlar hält Rückraumspieler

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar arbeitet eifrig daran, die letzten Personalfragen für die kommende Saison zu klären. Mittlerweile steht fest, welches Duo im rechten Rückraum auflaufen wird. Dabei setzen die Mittelhessen auf bewährte und erfahrene Kräfte.

Während Stefan Cavor ohnehin noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, hat nun auch Nemanja Zelenovic sein Arbeitspapier verlängert. Der Serbe bindet sich ebenso lange an die HSG Wetzlar.

Carstens: Wichtiger Baustein

„Nemanja trägt mit seiner Erfahrung und seiner immer positiven Einstellung sehr zur Stabilisierung der Mannschaftsleistung bei. Dies macht ihn zu einem wichtigen Baustein in unserem Team. Ich freue mich, dass wir mit dieser Verlängerung personelle Kontinuität auf der rechten Rückraumposition gewährleisten können", sagt HSG-Cheftrainer Frank Carstens.

Zelenovic kam im Sommer 2023 vom VfL Gummersbach an die Lahn. Hinter ihm lag damals eine schwierige Zeit. Wegen einer Schulterverletzung fiel der 34-Jährige fast eine komplette Saison lang aus.

„Ich bin heute noch dankbar für das Vertrauen, das die HSG Wetzlar damals in mich gesetzt hat. So konnte ich mich in der Bundesliga weiter zeigen", sagt Zelenovic, der in dieser Saison für die Grün-Weißen in 23 Spielen 51 Mal getroffen hat. Momentan fällt er wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

„Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber nicht nur ich, sondern auch meine Frau und unsere beiden Kinder. Das Verhältnis, das ich mit dem Trainerteam, der Mannschaft und dem gesamten Verein habe, ist sehr gut. Von daher freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Mein Ziel ist es jetzt, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde."

"Volltreffer"

„Die Verpflichtung von Nemanja war im vergangenen Sommer ein Volltreffer, obwohl aufgrund der Verletzungshistorie ein großes Risiko bestand. Neben seinen handballerischen Fähigkeiten hat er im Team auch eine wichtige Führungsrolle übernommen. Durch den Umbruch im Kader, der im Sommer ansteht, ist es gut, dass wir weiter auf die Erfahrung von Nemanja setzen können", so Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter der HSG Wetzlar.

Erfahrung weist Zelenovic jede Menge auf: Er absolvierte 92 Spiele für die serbische Nationalmannschaft und erzielte in mittlerweile 250 Bundesliga- und Pokalspielen 603 Tore, unter anderem für Magdeburg (2015 bis 2018) und Göppingen (2018 bis 2022).