HSG Wetzlar bindet "wichtige Identifikationsfigur"

Die HSG Wetzlar kann bei dne Personalplanungen einen weiteren Schritt machen. Die Mittelhessen haben nun ein Eigengewächs im Rückraum gebunden.

Ole Klimpke, der am Mittwoch 23 Jahre alt wird, hat seinen auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert. "Die HSG Wetzlar ist mein Verein. Von daher ist es eine tolle Sache, dass ich meinen Weg hier weiter fortsetzen kann. Ich bin dankbar für das Vertrauen, dass der Klub in mich setzt und will das in den kommenden beiden Jahren mit guten Leistungen zurückzahlen. Ich weiß, dass ich mich noch weiter verbessern muss und werde dafür hart arbeiten", sagt Ole Klimpke.

"Ole ist mit seiner Vielseitigkeit und seiner Spielintelligenz ein Spieler, der sowohl viele verschiedene Positionen im Angriff als auch in der Abwehr übernehmen kann. Seine Entwicklung ist noch nicht am Ende angelangt. Ich freue mich, dass er sich entschlossen hat, seine nächsten Schritte weiterhin mit der HSG zu gehen", sagt Cheftrainer Frank Carstens.

Der fünfte Klimpke mit Vertrag in Wetzlar

Ole Klimpke ist ein echtes Eigengewächs der HSG, schon Vater Wolfgang, Bruder Till und Okel Andreas trugen das Bundesligatrikot der Mittelhessen und Mutter Ruth ist seit 2001 auf der Geschäftsstelle tätig. Der Spielmacher durchlief alle Jugendmannschaften, war dann Leistungsträger in der Drittligamannschaft. Spielpraxis in der 2. Liga sammelte er dann über eine Saison bei Bayer Dormagen.

"Ole ist eine wichtige Identifikationsfigur. Er kann zu einem Leistungsträger bei der HSG Wetzlar reifen. Seine besondere Qualität ist, dass er ein Allrounder ist. Es ist wichtig, einen wie ihn, der mehrere Positionen und auch Rollen übernehmen kann, in der Mannschaft zu haben", freut sich Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter der HSG Wetzlar, auf die weitere Zusammenarbeit mit Ole Klimpke, den er schon in der B-Jugend trainiert hatte.