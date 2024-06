HSG Wetzlar befördert zwei Nachwuchsspieler in den Profikader

Die HSG Wetzlar hat zwei Talente für starke Leistungen in der U23 belohnt und in den Profikader hochgezogen. Schon länger trainieren beide beim Bundesliga-Team.

Tizian Weimer und Noel Hoepfner gehören ab der kommenden Saison zum erweiterten Kader des Bundesliga-Teams der HSG Wetzlar. Die beiden Talente, die in der vergangenen Saison bei der U23 zu Leistungsträgern in der 3. Liga avancierten, starten demnach mit der ersten Mannschaft in die Vorbereitung.

Schon länger trainieren Weimer und Hoepfner beim Bundesliga-Team mit und standen auch schon im Spieltagskader für einige HBL-Partien. Nun sollen die Talente immer näher an das Profiteam herangeführt werden.

Weimer, 19 Jahre alt, beginnt ab August ein duales Studium und spielt parallel weiter Handball. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das die Verantwortlichen in mich haben. Ich lebe schon immer in Dutenhofen", erklärte der Linkshänder in einer Pressemeldung: "Jeder kann sich ausdenken, dass das ein großer Traum ist, für meinen Heimatverein auch mal in der Bundesliga zu spielen. Von daher werde ich in den Trainingseinheiten Gas geben und alles dafür tun, mich immer weiter zu verbessern."

"Der Weg ist sicherlich lang"

Neben dem Rechtsaußen verstärkt auch der 21-jährige Hoepfner die Mannschaft: "Ich habe beim Bundesliga-Team ja immer schon einmal reingeschnuppert. Das waren für mich wertvolle Erfahrungen. Ich freue mich, dass ich von nun als erweitertes Kadermitglied regelmäßig dabei bin und bedanke mich für die Chance, die ich bekomme. Natürlich bin ich ehrgeizig genug, dass ich alles geben werde, um mich zu zeigen und zu empfehlen."

Hoepfner, der im Rückraum sowohl links als auch zentral eingesetzt werden kann, hat auch den sportlichen Leiter Jasmin Camdzic von sich überzeugen können: "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren die Arbeit und die Entwicklung von Tizian und Noel bei der U 23 beobachtet und dabei das Potenzial, das in ihnen schlummert, erkannt."

Weiter sagte Camdzic: "Sie müssen an ihren handballerischen Fähigkeiten, aber auch an ihrer Athletik und Persönlichkeit hart arbeiten, um endgültig das Level für die Bundesliga zu erreichen. Der Weg ist sicherlich lang. Aber die Nominierung in den erweiterten Kader ist ein Zeichen dafür, dass wir das Vertrauen haben, dass beide den Sprung in die Bundesliga schaffen können."

Andreas Klimpke, der sportliche Leiter der U23 der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, sieht "eine tolle Geschichte und der Beweis für die gute Arbeit, die im Bundesliga-Unterbau, aber auch in unserer Jugend geleistet wird. Noel und Tizian waren in der vergangenen Saison absolute Leistungsträger in unserer U23. Ich freue mich, dass beide nun die Chance bekommen, sich im Bundesliga-Team zu zeigen und zu beweisen. Beide sind beste Beispiele, wie der Weg von talentierten Handballern aus der Region bei uns aussehen kann."