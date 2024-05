HSG Rodgau Nieder-Roden will "das nächste Kapitel aufschlagen"

Am Samstagabend gestreitet der HSG Rodgau Nieder-Roden das letzte Spiel der Saison 2023/24. Beim letzten Heimspiel der Saison steht nicht nur die Qualifikation für den DHB-Pokal auf dem Spiel, es werden auch Teile der Mannschaft und Verantwortliche verabschiedet.

Neben Hallensprecher Axel Schimpke, Felix Schäfer und Lucas Eisenhuth werden auch der Trainer und ein Spieler von Bord gehen: Jan Redmann und Marco Rhein.

"Hat eine Ära gepägt"

HSG-Chefcoach Jan Redmann hängt nach sieben Jahren seine Trainerschuhe erst mal an den Nagel. Der 44-jährige gebürtige Rostocker kam als Nachfolger von Alex Hauptmann 2017 an die Rodau.

"Wir hatten bei seiner Verpflichtung ein glückliches Händchen, er hat eine Ära in Rodgau geprägt und übergibt eine vollkommen intakte Mannschaft", so HSG-Pressesprecher Marzo, der hinzufügt: "Gerade die schwierige Corona-Phase hat er optimal gemeistert. Und mit seinem Vertrauen in die eigenen Talente liegt er voll auf unserer Linie. Deshalb sind wir heilfroh, dass er uns als Jugendkoordinator im männlichen Bereich erhalten bleibt."

"Verlieren eine tragende Säule"

Mannschaftskapitän Marco Rhein wird zum Saisonende seine Karriere beenden und sich auf seine Rolle als Sportlicher Leiter konzentrieren. Rhein war aus der eigenen Jugend der TGN in den Aktivenbereich gewechselt und absolvierte seit der Gründung der HSG 2006 über 500 Partien.

"Mit Marco verlieren wir natürlich eine tragende Säule, auf und abseits des Platzes. Ein Typ im besten Sinne des Wortes. Da müssen sich die jungen Wilden jetzt ganz schön strecken", so HSG-Vorstand Jürgen Jäger, der aber optimistisch in die Zukunft blickt: "Mit dem jüngsten Kader aller Zeiten, den Marco ja maßgeblich mitgestaltet, wollen wir das nächste Kapitel in der HSG-Geschichte aufschlagen. Aber erst mal gilt es jetzt, das große Ziel DHB-Pokal zu erreichen."

Im letzten Spiel der Saison ist der TuS Opladen zu Gast, der den Klassenerhalt perfekt gemacht hat. "Da heißt es noch mal alle Kräfte zu mobilisieren, wir wollen uns vor hoffentlich voller Halle gebührend verabschieden", so HSG-Chefcoach Redmann und Marco Rhein.