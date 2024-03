HSG Rodgau Nieder-Roden schlägt HG Saarlouis im Spitzenspiel deutlich

Im Topspiel zwischen dem Tabellendritten HSG Rodgau Nieder-Roden und dem Vierten HG Saarlouis wurde es überraschend deutlich. Nach 60 Minuten konnte sich die HSG mit 36:29 (16:10) durchsetzen.

"Das war die bisher beste Saisonleistung, über 60 Minuten war jeder voll fokussiert. Ein Team wie Saarlouis so deutlich zu schlagen ist schon etwas Besonderes", schwärmte HSG-Trainer Jan Redmann nach dem deutlichen Sieg seiner Mannschaft gegen Verfolger Saarlouis. Die HSG Rodgau Nieder-Roden dominierte die temporeiche Partie und hatten in Filip Brühl mit elf Toren den besten Torschützen in ihren Reihen, Torwart Marco Rhein vernagelte sein Tor mit 24 (!) Paraden.

Der Start verlief zunächst etwas holprig, beiden Teams war der gegenseitige Respekt anzumerken und so dauerte es gut drei Minuten, ehe Filip Brühl den Torreigen eröffnete. Die Gäste konterten, erzielten sogar die 2:3-Führung, doch dann liefen die Hausherren zu großer Form auf.

Gegen die offensive Gästeabwehr fand die HSG immer wieder Lücken, welche sie dann konsequent nutzten. So setzten sich die Rodgauer Stück für Stück ab und HG-Trainer Philipp Kessler nahm beim 11:7 die erste Auszeit. Am Spielgeschehen änderte das aber recht wenig, die Gastgeber hielt die Saarländer weiterhin unter Kontrolle. Vor allem dank schneller Abwehrarbeit sorgten sie dafür, dass die Gäste oftmals aus wenig aussichtsreicher Position werfen mussten. So ging es mit einem überraschend deutlichen 16:10-Zwischenstand in die Kabinen.

HSG setzt sich weiter ab

Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Saarländer schnell auf 16:12. Doch erneut hatte die HSG die richtige Antwort parat. Die Intensität blieb hoch und die wohl beste Phase im Spiel der Gastgeber begann. Hinten nagelte Marco Rhein den Kasten zu, parierte einen Strafwurf und mehrere "100%ige". Da half auch eine erneute Auszeit seitens der Gäste nicht viel, denn die HSG hatte sich schon fast in einen Rausch gespielt, in dem jede Aktion gelang.

Kurzzeitig kam Saarlouis auf fünf Tore heran (29:24, 53. Minute), doch die Rodgauer ließen nichts mehr anbrennen und gewannen das Spiel souverän mit einer Sieben-Tore-Führung. Der Endstand von 36:29 bedeutet gleichzeitig, dass die HSG den direkten Vergleich gegen Saarlouis gewonnen haben, das könnte in der Endabrechnung noch entscheidend werden.

"Es war ein cooles Spiel heute, die Stimmung war super und es ist uns gelungen, die torgefährlichste Mannschaft der Liga unter 30 Toren zu halten. Das war ganz klar der Schlüssel heute. Jetzt dürfen wir feiern, aber ab Montag gilt die volle Konzentration dem Derby gegen Hanau", so Trainer Redmann nach Abpfiff.

HSG Rodgau Nieder-Roden - HG Saarlouis 36:29 (16:10)

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Wetzel; Brühl (11), von der Au (5), Schopper (5) Haus (4), Hassler (4/3), Brandt (2), Stenger (2), Roth (2), Wucherpfennig (1), Schäfer, Wunderlich

HG Saarlouis: Schlingmann, Jonczyk, Sommer; Paetow (8), Becker (5), Kockler (5), Noh (3), Kurotschkin (3), Reitz (2), Weißgerber (2), Altmeyer (1), Zeimet, Petschick, Szep-Kis,

Zuschauer: 330

Schiedsrichter: Nicolas Jaros / Felix Thrun

Strafminuten: 8 / 8