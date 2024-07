HSG Rodgau Nieder-Roden holt ehemaligen Nachwuchsspieler zurück

Zum Vorbereitungsstart hat die HSG Rodgau Nieder-Roden auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Drittligist holt zur kommenden einen ehemaligen Nachwuchsspieler zurück in den Kader.

Die HSG Rodgau Nieder-Roden verstärkt sich auf der Linksaußenposition. Der Drittligist bestätigte am Dienstagabend (03. Juli) die Verpflichtung des ehemaligen Nachwuchsspielers Sam Hoddersen.

Hoddersen hatte den Klub im Oktober 2021 verlassen und in den letzten drei Jahren sowohl in Schweden bei Lugi HF, als auch in Spanien bei Ademar Leon Erfahrungen gesammelt. Hinzu kommt noch die WM-Teilnahme 2023 in Polen/Schweden, in dem er als einer der Haupttorschützen des US-Teams in die WM-Hauptrunde einziehen konnte.

Rückkehr ein "Transfer-Coup"

Jetzt wechselt der US-Nationalspieler zurück zu den Baggerseepiraten, die mit Blick auf die Verpflichtung von einem "Transfer-Coup" sprechen. "Seit Sam uns vor drei Jahren verlassen hat, haben wir immer Kontakt gehalten und ich freue mich sehr, dass er jetzt wieder zurückkehrt", so der Sportliche Leiter Marco Rhein. "Nach dem Abgang von Felix Schäfer, können wir diese Position somit optimal besetzen."

Hoddersen selbst freut sich auf die Rückkehr zu seinem Jugendklub: "Ich habe in den letzten Jahren die Entwicklung immer eng verfolgt und als Fan viele Spiele im Livestream angeschaut. Der Kontakt zur Mannschaft und Marco ist nie abgebrochen und ich freue mich, wieder nach Hause zu kommen. Ich will meine im Ausland gesammelte Erfahrung in die junge Mannschaft einbringen und da weitermachen, wo ich vor 3 Jahren aufgehört habe."