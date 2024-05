HSG Ostsee schließt Kaderplanung ab

Die HSG Ostsee hat die Kaderplanung für die Saison 2024/2025 abgeschlossen. Bei fünf Abgängen hat man nun auch insgesamt fünf Neuzugänge präsentiert. Hinzu kommt noch ein "gefühlter Neuzugang".

Von der SG Hamburg-Nord heuert Mikel Gajate an. "Mikel ist im Rückraum flexibel einsetzbar, besticht mit einem starken 1:1 und starken Anspielen an den Kreis sowie einer starken Mentalität, die sich in seiner aufopferungsvollen Spielweise widerspiegelt", so der Verein.

„Nach vier erfolgreichen Jahren bei der SG Hamburg Nord, freue ich mich, ein weiteres Kapitel in meiner Spielerlaufbahn zu starten und bin froh, ein Teil der HSG Ostsee zu werden. Obwohl der Kontakt kurzfristig zustande kam, sprachen viele Gründe dafür, diesen Wechsel zu vollziehen”, erklärt Gajate, der "durch meine Vielseitigkeit und mein Tempo der Mannschaft bestmöglich" helfen will.

"Mikel ist ein klasse Mentalitätsspieler und unfassbar flexibel einsetzbar. Er ist in unserer Kaderplanung das fehlende Puzzleteil gewesen, da wir Dank ihm auf mögliche Ausfälle auf jeder Position im Rückraum reagieren können. Ich freue mich sehr, dass Mikel nun endlich bei der HSG gelandet ist und wir zukünftig gemeinsam arbeiten werden", so Ostsee-Coach Nico Kibat.

Auch Geschäftsführer Johann Plate ist froh ob der Neuverpflichtung: "Mikel haben wir schon ganz lange auf dem Schirm. Durch die in dieser Hinsicht mehr als unglückliche Konstellation zum Ende der Saison, dass sich der Abstiegskampf lange Zeit auf die SG Hamburg-Nord und uns konzentriert hat, konnten wir Mikel erst kurz vor knapp kontaktieren, um kein zusätzliches Störfeuer bei der SG Hamburg-Nord zu legen. Wir sind daher sehr glücklich, dass wir ihn dennoch von uns und unserem Konzept überzeugen konnten. Die Mannschaft freut sich schon sehr auf ihn."

Rico Knobloch kommt als Ersatz für Henning Rost aus der A-Jugend des VfL Bad Schwartau und wird gemeinsam mit Max Folchert und Silas Schramm das Torwarttrio für die kommende Saison bilden.

"Wir sind froh, mit Rico jemanden gefunden zu haben, der gut in unser Torhütergespann passt und die Rolle als Nummer 3 vollständig annimmt. Als Torwart zur HSG zu kommen ist aufgrund unseres starken Duos Folchert/Schramm eher undankbar. Rico nimmt seine Rolle aber vollkommen an und wird da sein, wenn er gebraucht wird", umreißt Kibat die Herausforderung für den Youngster.

Neben Gajate und Knobloch hatte die HSG Ostsee zuvor schon Jasper Bruhn (VfL Lübeck-Schwartau), Friedrich Kilias (SG Hamburg-Nord) und Lucas Harms (vom TSV Ellerbek) verpflichtet. Als Abgänge stehen Piet Möller (HC Eintracht Hildesheim), Leif Haack (TV 05/07 Hüttenberg), Henning Rost, Mattis Potratz und Daniel Baasch (alle Handballpause) fest.

Einer, der bereits seit letztem Jahr Teil des Teams von Trainer Nico Kibat ist, jedoch das ganze Jahr von einer langwierigen Verletzung zurückgeworfen wurde, kann zur kommenden Saison wieder voll einsteigen: Mathis Bruhn (jüngerer Bruder vom Neuzugang Jasper Bruhn) ist nach überstandener Rückenverletzung wieder fit und freut sich bereits auf die Vorbereitung für die kommende Saison.

"Wir haben alle mit Mathis mitgelitten. Was der Junge diese Saison durchmachen musste, wünschen wir keinem. Dennoch war er immer mit dabei und ist ein fester Bestandteil des Teams. Umso mehr freut es uns, dass er seine Verletzung jetzt überstanden hat und als „quasi-Neuzugang" voll angreifen kann“, so Kibat abschließend.