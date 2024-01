HSG Krefeld Niederrhein zieht Bilanz

Zum Jahreswechsel hat der Drittligist HSG Krefeld Niederrhein einen Blick auf die zurückliegende Vorrunde geworfen und ein gemischtes Fazit gezogen. In der Bilanz steht dem Startrekord ein kleiner Leistungseinbruch gegenüber.

Die Vorrunde schlossen die "Eagles" mit 24:6 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz ab, konnten jedes Heimspiel für sich verbuchen und stellten mit acht Siegen infolge sogar einen neuen Startrekord auf - sogar das Derby in Aldekerk ging auf das gelb-schwarze Konto. Dann der Rückschlag: die knappe 31:29 Niederlage in Ferndorf, in den folgenden Spielen konnten nur drei Siege erzielt werden, zwei Unentschieden und eine Niederlage kamen dazu.

Nichtsdestotrotz ist die Bilanz weitestgehend positiv: "Obwohl wir vor Saisonbeginn Kapitän und Mittelmann verloren haben und Tim Claasen noch nicht wieder fit war, haben wir eine gute Vorbereitung gespielt und sind mit 8 Siegen in Folge stark in die Saison gestartet. Durch die knappe und vielleicht auch vermeidbare Niederlage in Ferndorf haben wir einen kleinen Knick bekommen, sodass wir aus den folgenden sieben Spielen nur drei Siege mitgenommen haben", so der sportliche Leiter Stefan Meler.

"Das war sicher nicht das, was wir erwartet hatten, und ohne Frage hatten wir schwierige Auswärtsspiele, trotzdem sind wir mit der Punkteausbeute nicht ganz zufrieden", erklärte Meler weiter.

Meler: "Uns erwarten schwierige Aufgaben"

"Wir haben einen starken Angriff, haben aber bisher noch zu viele Gegentore kassiert und daran müssen wir, mit Blick auf die Tabellenspitze, einfach noch arbeiten", identifizierte Stefan Meler die Stellschrauben für die weitere Entwicklung des Teams und fügte hinzu: "Das Ziel für die Rückrunde ist, unsere Heimsieg-Serie auszubauen und die Punkte weiterhin am Niederrhein zu behalten, auch müssen wir auswärts noch stabiler sein."

"Uns erwarten schwierige Aufgaben und wir freuen uns, einige davon in der heimischen Glockenspitzhalle bestreiten zu können", blickte Meler auf die kommende Rückrunde. "Das finale Ziel ist natürlich das Erreichen der Aufstiegsrunde, was uns auch gelingen wird, wenn wir dranbleiben und weiterhin an uns arbeiten."