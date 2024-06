HSG Krefeld Niederrhein verpflichtet Gummersbacher Nachwuchsspieler

Die HSG Krefeld Niederrhein ist auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv geworden. Für die vakante Position im Rückraum verpflichtete der Drittligist einen Nachwuchsspieler aus Gummersbach.

Der 18-jährige Rückraumspieler Joris Lehmann wird ab der kommenden Saison im gelb-schwarzen Trikot der Eagles auflaufen. Das bestätigte der Drittligist in einer offfiziellen Meldung am heutigen Montag (17. Juni).

Zuletzt in der Handballakademie des VfL Gummersbach in der A-Jugend Bundesliga aktiv, wurde Joris Lehmann in der vergangenen Saison mit einem Doppelspielrecht für seinen Jugendverein TV Aldekerk ausgestattet, sodass er bereits 3. Liga Luft schnuppern konnte.

Wechsel soll Entwicklung voran treiben

Nun lässt er die Nachwuchsstationen hinter sich und wird im Herrenbereich am Niederrhein das Team um Trainer Mark Schmetz verstärken. "Ich freue mich auf die Zeit bei der HSG Krefeld Niederrhein und möchte mich hier sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln", sagte Lehmann zu seinem Transfer.

"Nach meiner Jugend beim VfL Gummersbach ist die HSG Krefeld für mich der optimale Schritt in Richtung Profisport", so der Rückraumspieler weiter. "Ganz wichtig ist mir, und auch darüber freue ich mich sehr, dass "Nachhausekommen". Denn nun darf ich mit einem Verein aus meiner Heimatregion Niederrhein gemeinsam das Projekt 'Aufstieg' angehen."

Auch die Verantwortlichen der HSG versprechen sich viel von der zukünftigen Zusammenarbeit, wie sportlicher Leiter Stefan Meler sagt: "Für uns sind junge Spieler, die in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet werden und aus unserer Region kommen, immer interessant. Bereits vor einigen Monaten war Joris bei uns im Probetraining und hat uns überzeugt, jetzt wollen wir ihn auf unser Niveau hin entwickeln."