HSG Krefeld Niederrhein: "Mit allem, was wir haben, in diese Spiele reingehen"

Am morgigen Donnerstag (30.05.) startet die Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Mit dabei ist auch die HSG Krefeld Niederrhein, welche zuerst im Hin- und Rückspiel auf die HSG Konstanz trifft. Trainer Mark Schmetz vor dem ersten Spiel im Interview:

Im Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst spricht Krefelds Trainer Mark Schmetz u.a. über Gegner Konstanz, die Chancen auf ein Weiterkommen und die Stimmung im Team.

Wie hoch schätzt du die Chancen auf zwei Siege gegen Konstanz ein?

Mark Schmetz: Ich bin guter Dinge, dass wir es so hindrehen können, dass es am Ende ein 50:50-Spiel wird. Vielleicht sind sie leicht favorisiert, weil sie schon eine Vergangenheit und einige Erfahrung in der 2. Handball-Bundesliga besitzen.

Wir können unsere Saison ungefähr mit der von Konstanz vergleichen: sie haben, genau wie wir, die meisten Punkte in der Hinrunde verloren, haben sich aber zum Ende hin nochmal richtig stabilisiert. Wenn wir unsere Stärken ausspielen, denke ich schon, dass wir mithalten können.

Wo siehst du eure Stärken?

Ich denke, unsere Stärke liegt vor allem in unserer Abwehr. Wir haben eine sehr bewegliche 6:0-Abwehr, die darüber hinaus stabilisierend ist, können aber auch eine offensivere Variante spielen.

Welche Stärken hat Konstanz?

Konstanz verfügt ebenfalls über eine gute Abwehr, die beweglich und sehr kompakt ist. Diese gilt es zu knacken. Darüber hinaus treten sie sehr souverän auf und machen wenig technische Fehler.

Worauf müsst ihr achten, um die Spiele gewinnen zu können?

Am Ende wird besonders die Tagesform entscheidend sein, aber es kommt natürlich auch immer auf Verletzungen an. In den letzten Spielen haben wir aber gesehen, dass wir viele Sachen in der Mannschaft wegstecken können und letztendlich werden wir mit allem, was wir haben, in diese Spiele reingehen, um die besten zwei der Spiele der Saison zu absolvieren.

Wie schätzt du die Stimmung in der Mannschaft ein?

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr positiv. Die Mannschaft kämpft gemeinsam um jeden Zentimeter und um jeden Ball. Die Jungs haben Lust auf Handball und zusammen zu spielen. Das spiegelt sich auch im Training wider: wir trainieren gemeinsam für unsere Ziele, haben aber auch gemeinsam Spaß. Das ist es, was unser Mannschaftsspiel ausmacht!

Wie bereitet ihr euch vor?

Natürlich bereiten wir uns nach dem gleichen Schema vor, wie auch in den anderen Spielen. Wir schauen, wo Stärken und wo Schwächen unseres Gegners sind, und was wir unbedingt lösen müssen. Also wo müssen wir ihn angreifen, was sind die stärksten Spieler und welche Fehler macht er gegebenenfalls, die wir ausnutzen sollten. Mit Sicherheit werden wir diesmal etwas mehr ins Detail gehen, aber grundsätzlich werden wir da wie immer vorgehen.