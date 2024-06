HSG Krefeld Niederrhein holt Balinger Rechtsaußen

Der Kader der HSG Krefeld Niederrhein für die kommende Saison nimmt weiter Gestalt an: Während sich der Handball-Drittligist von einem Rechtsaußen trennt, kommt der Nachfolger aus Balingen.

Der 20-jährige Tim Hildenbrand wechselt an den Niederrhein. Er kommt vom Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten und ersetzt auf Rechtsaußen Steffen Hahn. Hahn wird die "Eagles" verlassen. Der 28-Jährige kam 2020 nach Krefeld.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung hier in Krefeld.

Vor allem die Ambitionen des Vereins und das professionelle Umfeld haben mich dazu bewogen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und an den Niederrhein zu wechseln. Ich kann es kaum abwarten, bis das erste Training stattfindet und freue mich riesig auf die Fans", so Hildenbrand.

Hildenbrands Ziel: Aufstieg in die 2. Liga

Er meint: "Ich denke, wir können hier einiges bewegen und mein großes Ziel ist es natürlich, mit dem Club den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu verwirklichen, wo Krefeld für mich in absehbarer Zeit auch hingehört."

„Aufgrund der Trennung von Steffen Hahn mussten wir auf dieser Position noch einmal aktiv werden und konnten mit Tim einen sehr talentierten Rechtsaußen für uns gewinnen, der perfekt in unser Profil passt. Er hat viele Wurfvarianten, ist blitzschnell, ein guter Verteidiger und ein sehr motivierter Spieler. Wir sind uns sicher, dass wir uns mit Tim eine absolute Verstärkung ins Team geholt haben und wir ihn in den nächsten Jahren weiterentwickeln können", sagt der Sportliche Leiter der Krefelder, Stefan Meler.