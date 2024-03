HSG Krefeld Niederrhein gewinnt haarscharf gegen HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II

Die HSG Krefeld Niederrhein ist in der Südwestgruppe der 3. Handball Liga zuhause weiter ungeschlagen. Gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II gelang ein knapper Sieg.

Geprägt durch viele Zeitstrafen auf beiden Seiten, eingeschlossen der Disqualifizierung von Krefelds Pascal Noll in der 15. Minute, und einigen technischen Fehlern im Umschaltspiel hatte die HSG Krefeld Niederrhein im Duell mit der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II in der ersten Halbzeit häufig zunächst das Nachsehen, was dazu führte, dass man sich nicht konsequent Absetzen konnte.

Gepaart mit den schnell wechselnden Abwehrformationen der Gäste wirkte das Spiel zerfahren und trotz der beiden 7-Meter-Treffer von Kapitän Klasmann zum 13:13 (26. Minute) und 14:13 (29. Minute) trennten sich beide Teams zur Pause mit 14:14.

Das Spiel ähnelte nach dem Seitenwechsel der ersten Hälfte, entwickelte sich in der Crunchtime jedoch noch einmal in eine heiße Phase: durch seinen 24:22 Treffer legte Maik Schneider in der 50. Minute den Grundstein, Christopher Klasmann erhöhte erst auf 25:22, dann auf 26:22 und zumindest kurzfristig sah es danach aus, als würden sich die Eagles absetzen können.

Mit einer kampfstarken Leistung kam die Zweitvertretung der HSG Wetzlar jedoch nochmal heran und verkürzte wirkungsvoll bis auf ein Tor 20 Sekunden vor Spielende: gleichzeitig der Endstand. Nach 60 gespielten Minuten konnten die Eagles ein schweres Spiel schließlich mit 30:29 für sich entscheiden und konnten somit ihre Heimsiegserie fortsetzen.

„Am Ende sind wir einfach erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben", erklärte HSG-Trainer Mark Schmetz:" Es war klar, dass das nicht nochmal so ein Spiel wie letztes Wochenende wird, dafür hatten wir einen zu starken Gegner der einen komplett anderen Handball spielt. Wir haben heute nicht immer die richtigen Lösungen gefunden und wussten, dass das Spiel spannend bleibt bis zum Ende."

"Wichtig ist, dass wir die zwei Punkte zuhause behalten haben und mit dem Spiel gegen Opladen kommt körperlich wieder eine andere Mannschaft auf uns zu, auf die wir uns jetzt vorbereiten werden", schloss der Coach der Seidenstädter.