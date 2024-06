HSG Krefeld Niederrhein: Ein Schneider geht, ein Schneider kommt

Die HSG Krefeld Niederrhein ist in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gescheitert - und wird damit auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen. Während ein Schneider den Verein verlässt, kommt ein anderer Schneider um die Lücke im rechten Rückraum zu füllen.

Zur neuen Saison wechselt Rückraumspieler Lucas Schneider zu den "Eagles". Der 28-Jährige begann seine Laufbahn 2000 beim TuS Ferndorf, wo er bis 2013 aktiv war und als Eigengewächs alle Stationen durchlief. In den folgenden zwei Jahren trug der 1,90 Meter-Mann das Trikot von GWD Minden II, bevor er 2015 wieder zu seinem Heimatverein TuS Ferndorf zurückkehrte, wo er Erfahrung in der 2. Handball-Bundesliga sammelte (insgesamt 180 Spiele, 314 Tore). 2022 verließ der Linkshänder das Kreuztal und stand seitdem für den HV Kras/Volendam in der Eredivisie, der höchsten niederländischen Spielklasse, auf der Platte.

„Durch das Karriereende von KC (Anm. d. Red.: Kevin-Christopher) Brüren und den Abgang von Maik Schneider mussten wir uns natürlich umschauen. Unser Ziel war dabei, einen Spieler zu finden, der im Vergleich zu Robert ein anderer Spielertyp ist, sodass sich beide gut ergänzen können. Mit Lucas haben wir jemanden gefunden, der spielstark ist, ein gutes 1:1 und eine gute Kooperation mit Kreis und Außen hat, aber auch ein starker Verteidiger ist", erklärt der Sportliche Leiter der HSG, Stefan Meler.

Lucas Schneider "soll ein Führungsspieler sein"

Er ergänzt: "Dazu kommt seine Erfahrung: Er hat lange in Ferndorf gespielt und dort lange in der zweiten Liga, jetzt in Volendam konnte er zusätzlich zur holländischen Liga auch in internationalen Wettbewerben (EHF European Cup) wichtige Erfahrungen sammeln. Er soll ein Führungsspieler sein, der die Mannschaft pusht und uns so nochmal auf ein neues Level hebt. Gemeinsam mit Robert (Krass) wird er ein sehr starkes Gespann auf der halbrechten Position bilden."

Maik Schneider hört auf

Maik Schneider wird die Krefelder nach insgesamt acht Jahren im gelb-schwarzen Trikot verlassen und seine Karriere im Profi-Sport beenden. Der heute 35-jährige Rückraumspieler kam in der Saison 2014/2015 an den Niederrhein. Über die Zwischenstation Leichlinger TV, für den der Linkshänder von 2018 bis 2020 aktiv war, kehrte er in der Spielzeit 2020/2021 zur HSG zurück und war auf und neben der Platte eine wichtige Stütze.