HSG Krefeld Niederrhein bleibt gegen Bergische Panther auf Kurs

Die HSG Krefeld Niederrhein ist in der 3. Liga Süd-West weiter auf Kurs. Gegen die Bergischen Panther mühten sich die Seidenstädter zwar zum Sieg, gewannen letztlich aber sogar mit einem kleinen Polster.

Die HSG Krefeld startete schlecht in die Partie gegen die Bergischen Panther. Gleich zu Beginn des Spiels bekamen die Eagles die Qualität ihrer Gäste zu spüren, denn bereits in der 3. Minute führten diese mit 0:3. Zwar konnte Martin Juzbasic im Tor einige Würfe mit Paraden blocken, doch nach wie vor hatten die Eagles Probleme, in ihr Spiel zu finden, was die Rote Karte gegen Tim Claasen in der 9. Minute nicht begünstigte.

Erst in der 19. Minute gelang Bastian Roscheck der 10:10-Ausgleich, kurz darauf erzielte Pascal Noll das Tor zum 12:10, womit er seiner Mannschaft einen kleinen Vorsprung verschaffte. Nach einer in der Folge kämpferischen Leistung in den letzten Minuten ging es für die Seidenstädter mit 17:14 in die Halbzeit.

Aus dieser kam das Team um Trainer Schmetz nicht wie erwartet zurück, verfiel schnell in ähnliche Verhaltensmuster wie in der vorangegangen Halbzeit und hatte Mühe, sein Spiel auf die Platte zu bringen.

Als die Hausherren in der 39. Minute ebenfalls Robert Krass durch eine Rote Karte verloren, stieg die Spannung noch einmal an.

Die Panther übernahmen die Führung wieder, Pascal Noll glich zum 21:21 aus. Kurz darauf eroberten die Eagles auch die Führung und setzten sich vom 23:23 bis 26:23 wieder ab. In der Schlussphase wuchs der Vorsprung dann weiter an, und die HSG Krefeld Niederrhein konnte sich über einen 30:25-Sieg vor 981 Zuschauern freuen.

Trainer Mark Schmetz zum Spiel: "Wir sind froh, dass wir die zwei Punkte zuhause behalten. Wir hatten länger kein Spiel und zuletzt viele krankheitsbedingte Ausfälle. Nichtsdestotrotz müssen wir auch solche Spiele besser lösen. Wir haben heute unseren Vorsprung zu schnell aus der Hand gegeben und nur schwer in unser Spiel gefunden. Am Ende konnten wir uns dann doch noch absetzen, nicht zuletzt durch eine starke Abwehrleistung.

Im Training werden wir die Grundlagen legen, um uns optimal auf das nächste Spiel vorzubereiten."