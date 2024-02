HSG Krefeld festigt zweiten Platz mit Erfolg gegen Haßloch

Die HSG Krefeld wurde seiner Favoritenrolle im Spiel gegen die TSG Haßloch gerecht und festigte mit einem 30:22 (14:13) Erfolg den zweiten Platz in der Staffel Süd-West der 3. Liga im Handball. Die Gäste rutschen auf Platz vierzehn ab.

Die Partie gegen die TSG Haßloch startete zunächst etwas holprig für die favorisierte HSG Krefeld, besonders die Abwehr der Gastgeber hatte Mühe in ihr Spiel zu finden. Einige technische Fehler hatten zum Ergebnis, dass die Eagles in der Frühphase des Spiels einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Erst in der 23. Minute gelang der Ausgleich durch Kevin-Christopher Brüren, der zum 11:11 traf. Doch in der Folge kam Krefeld besser in die Partie, übernahm die Führung und setzte durch Jörn Persson das 14:12. Nach einer Auszeit auf Krefelder Seite und dem Anschlusstreffer der Gäste ging es mit einem knappen 14:13 zugunsten der Seidenstädter in die Pause.

So konnten die Gäste aus Rheinland-Pfalz die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte lediglich vier eigene Treffer erzielen, während sich die Eagles ab der 39. Minute mit dem Siebenmeter-Treffer von Pascal Noll nun Tor um Tor absetzten: In der 48. Minute stand somit ein vorentscheidendes 27:16 auf der Anzeigetafel.

Der Führung der Eagles lagen aus einer kompakten Abwehr immer wieder gut vorgetragene Angriffe gepaart mit einem schnellen Umschaltspiel zugrunde. Und so geriet der Vorsprung in der Folge nicht mehr in Gefahr, am Ende stand ein 30:22 auf der Anzeigetafel und die Siegesserie in eigener Halle hielt auch im achten Heimspiel. Fortsetzen will sie Krefeld auch nächste Woche vor großer Kulisse in der Yayla Arena gegen Aldekerk.

Krefelds Trainer Mark Schmetz erklärte nach dem Spiel: "Wir sind nicht optimal gestartet und haben auch bis kurz vor Ende der ersten Hälfte gebraucht, um reinzukommen. Dann aber haben wir kaum noch Tore kassiert und unsere Absprache aus der Halbzeit auch direkt umgesetzt. Im Großen und Ganzen haben wir ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Nun können wir uns auf das große Highlight am nächsten Wochenende gegen den TV Aldekerk vorbereiten!"

HSG Krefeld: Juzbasic, Bartmann; Krass (5), Klasmann, Schneider (1), Noll (6/4), Hahn (1), Roscheck (1), Sousa (2), Schulz (2/1), Hüller (4), Claasen, Brüren (2), Jagieniak (4), Persson (2), Mircic

