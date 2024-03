HSG Konstanz trennt sich von dienstältestem Spieler

Die HSG Konstanz trennt sich im Sommer von ihrem dienstältesten Spieler im Kader. Der Linksaußen des Drittliga-Spitzenreiters wechselt nach Österreich.

Aufstiege, Abstiege, schwere Verletzungen, starke Comebacks und die Berufung in die A-Nationalmannschaft Österreichs: Samuel Wendel und Drittliga-Spitzenreiter HSG Konstanz haben zusammen zahlreiche emotionale Höhen und Tiefen zusammen erlebt.

Nach acht gemeinsamen Jahren entschied sich der Verein aufgrund von aktuell drei Linksaußen im Kader, den Vertrag nicht zu verlängern. Der dienstälteste Spieler der HSG wird im Sommer in sein Heimatland Österreich zurückkehren.

"Ich hatte in den letzten Jahren ein sehr geiles Leben und eine unglaublich schöne Zeit in einer wunderschönen Stadt mit hoher Lebensqualität und einer tollen Mannschaft bei der HSG", so Samuel Wendel.

"Sam ist seit 2016 bei uns, ist den Weg über die U21 gegangen und hat das gut gemacht", sagt HSG-Geschäftsführer André Melchert. "Wenn er fit war, hat er gute Leistungen abrufen und sich bei uns für die Nationalmannschaft empfehlen können. Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Die gehören dazu."