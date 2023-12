HSG Konstanz landet "echten Glücksgriff"

Seit vergangener Woche schnürt Konstantin Poltrum wieder die Handball-Schuhe für die HSG Konstanz und könnte bereits im Heimspiel am Sonntag, 17 Uhr, in der Schänzle-Hölle gegen den Tabellenzweiten SG Pforzheim/Eutingen das Tor der HSG hüten. Der über reichlich Erfahrung aus der 1. und 2. Bundesliga verfügende Poltrum unterschrieb einen ligaunabhängig gültigen Vertrag bis 30. Juni 2025 und konnte damit bereits auch für die nächste Spielzeit fest verpflichtet werden.

Drei Jahre lang trug Poltrum von 2015 bis 2018 unter Cheftrainer Daniel Eblen, der auch aktuell weiter zum Trainerteam gehört, das Trikot der HSG Konstanz. Direkt im ersten Jahr gelang ihm mit der HSG der Aufstieg in die 2. Bundesliga, ein Jahr später der Klassenerhalt. In Konstanz hatte Poltrum als einer der besten Keeper der 2. Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht.

Mit dieser Empfehlung stieg der 1,95 Meter große Schlussmann mit dem HSC 2000 Coburg in die 1. Bundesliga auf. Mit der Erfahrung von inzwischen 36 Erstliga-Partien - in der Saison 2020/21 wehrte er mit 26 Siebenmetern in 36 Spielen die meisten unter allen Bundesliga-Torhütern ab - und 237 Duellen in der 2. Bundesliga kehrt er nun zurück an den Bodensee.

Bis zum Ende der letzten Saison hatte er beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim unter Vertrag gestanden. Danach ging es für mehrere Monate nach Südamerika. Eine geplante Auszeit, um Körper und Geist eine Erholungspause zu gönnen und vor allem, um andere Perspektiven kennenzulernen. "Mich hat die Mentalität der Menschen dort gereizt", erzählt der 29-Jährige.

Der Handball reizt ihn wieder, es kribbelt wieder in den Fingern des U19-WM-Bronzemedaillengewinners. Schließlich fühlt es sich nun fast ein wenig wie nach Hause kommen an - trotz fünf erfolgreichen Jahren bei anderen Bundesligaclubs. "Der Kontakt zu vielen Personen der HSG war immer da", sagt der gebürtige Hesse.

Nun steht seit dieser Saison mit Felix Sproß gar sein bester Freund im Kader der HSG. "Mir war klar, wenn sich nicht die Option auf die 1. Bundesliga bietet, dass es zurück nach Konstanz geht", freut sich Poltrum und sagt: "Es fühlt sich einfach gut und richtig an und macht schon in den ersten Tagen sehr viel Spaß. Das Team macht es einem echt leicht."

Geschäftsführer André Melchert freut sich somit über einen "echten Glücksgriff" auf einer Position, auf der sich sein Club in personeller Not befindet. Nach den langwierigen Verletzungen von Konstantin Pauli und Janis Boieck, auf dessen Rückkehr bereits im Sommer gehofft wurde, musste Torwart-Trainer Maximilian Wolf trotz dessen beruflicher Verpflichtungen reaktiviert werden.

Zwar sei Melchert weiter vom Können Boiecks überzeugt, doch nach dessen erhofften Comeback im neuen Jahr nach dann rund 18 Monaten Verletzungspause müsse man ihm genügend Zeit geben, um zu alter Stärke zurückzufinden. "Wir unternehmen alles", unterstreicht der HSG-Chef die sportlichen Ambitionen der HSG Konstanz im Kampf um den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Dahingehend war die aktuelle Situation mit nur noch zwei fitten Torhütern als Dauerlösung "zu risikobehaftet", zumal Wolf beruflich stark eingespannt ist.

"Konsti ist ein Teamplayer, von dessen Erfahrung alle profitieren werden", so Melchert. Head Coach Jörg Lützelberger freut sich auf die Zusammenarbeit "mit Konsti und einen guten Torhüter. Wir werden ihm die nötige Zeit geben, sind aber überzeugt davon, dass er in Zukunft viel Qualität ins Tor bringt."

"Ich spiele nicht, um Dritter bis Siebter zu werden", stellt Poltrum klar. "Jeder Aufstieg würde anders sein. Das reizt mich natürlich und dafür werde ich alles geben." Dem Team ohne Ansprüche helfen, Erfahrungen weitergeben und alles dafür tun, dass "wir erfolgreich sind", formuliert er seine Ziele.