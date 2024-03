HSG Konstanz holt Linkshänder von den Füchsen Berlin

Die HSG Konstanz vermeldet die nächste Personalentscheidung. Der Drittliga-Spitzenreiter holt zur kommenden Saison einen Linkshänder aus dem Bundesliga-Unterbau der Füchse Berlin.

Sören Fuhrmann wechselt im Sommer zur HSG Konstanz. Der 21-Jährige bringt ein Gardemaß von 1,98 Meter bei 97 Kilogramm Gewicht mit und erhält zunächst einen ligaunabhängig gültigen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026.

Hauptsächlich kommt Fuhrmann bei den Füchsen Berlin II - Tabellenvierter in der 3. Liga Nord-Ost - zum Einsatz und zählt dort zu den Leistungsträgern und besten Schützen seines Teams. 60 Feldtore markierte der gebürtige Bremer in dieser Saison.

Immer wieder trainiert er mit den Erstliga-Profis der Füchse mit oder aber bei Zweitliga-Tabellenführer Potsdam, war bei Testspielen und Trainingslagern dabei. Ein großer Traum Fuhrmanns ging aber vor allem in Erfüllung, als er in der letzten und in dieser Spielzeit internationale Luft in der European League schnuppern durfte. Für die Füchse Berlin konnte er sich hier sogar zweimal in die Torschützenliste eintragen.

Melchert: "Von Sören können wir einiges erwarten"

"Mit 1,98 Metern bringt er einiges an Größe mit, ist aber nicht nur der reine Shooter aus dem Rückraum, sondern auch im Durchbruch gut und sehr ehrgeizig", so HSG-Geschäftsführer André Melchert. Der meint: "Von Sören können wir einiges erwarten."

"Hier wird ein tolles Umfeld geboten, um hochklassig Handball spielen und sich sportlich und persönlich entwickeln zu können", sagt Sören Fuhrmann. "Ich bin davon überzeugt, in Konstanz ein sehr gutes Gesamtpaket zur Weiterentwicklung vorzufinden."