HSG Konstanz bindet Leistungsträger

Die HSG Konstanz hat den Vertrag mit Leistungsträger Christos Erifopoulos bis Sommer 2026 verlängert. Der Vertrag habe Gültigkeit für die 2. Bundesliga und die 3. Liga. Das gab der Verein am heutigen Mittwoch (29. November) bekannt.

Der 23 Jahre alte Spielmacher wird damit mindestens in Saison drei und vier das HSG-Trikot überstreifen. Obwohl der Deutsch-Grieche nach einer starken Vorbereitung und gutem Start in die aktuelle Spielzeit zuletzt einige Wochen pausieren musste, kommt der torgefährliche Mittelmann auf bereits 29 Tore in sieben Spielen.

"Christos kommt aus jeder Verletzung stabiler heraus", lobt HSG-Geschäftsführer André Melchert die hohe Leistungsbereitschaft und Einstellung seines Schützlings. "Er hat sich zu einem Führungsspieler entwickelt", sagt er und fügt an: "Was ihn auszeichnet, ist seine Torgefährlichkeit und sein Zug zum Tor. Christos gibt immer Vollgas."

Trainer Jörg Lützelberger stößt in dieselbe Kerbe und hebt seinen Einsatz in jedem Training und Spiel hervor. "Er gibt jeden Tag alles und hat nach seiner Rückkehr zu alter Stärke zurückgefunden", so der EHF-Mastercoach.