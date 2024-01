HSG Blomberg-Lippe trifft Personalentscheidungen im rechten Rückraum

Handball-Bundesligist HSG Blomberg-Lippe hat zwei Personalentscheidungen im rechten Rückraum getroffen. Laetitia Quist, die im Sommer 2021 von der TuS Metzingen nach Blomberg wechselte, bleibt der HSG weiterhin erhalten. Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Ihre Positionspartnerin Ann Kynast wird die HSG Blomberg-Lippe im Sommer hingegen verlassen und ihre Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen.

"Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr bei der HSG. Ich fühle mich hier in Blomberg sehr wohl. Ich darf in einer motivierten und ambitionierten Mannschaft meine Leidenschaft ausleben. Wir sind mittlerweile zu einer Einheit zusammengewachsen, in der es mir sehr viel Spaß macht, Handball zu spielen. Das Umfeld bietet mir zudem ebenfalls tolle Voraussetzungen und Bedingungen, meine persönlichen Ziele weiter anzugreifen", erklärt Laeticia Quist.

Trainer Steffen Birkner ist sehr zufrieden, dass Quist auch zukünftig Bestandteil des HSG-Kaders bleibt und ihre weiteren Entwicklungsschritte bei der HSG fortführen wird. "Ich glaube fest, dass Tizi uns weiterhin mit ihren individuellen Fähigkeiten und ihrer Präsens weiter helfen kann. Darüber hinaus wird es wichtig sein, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter auszubilden und zu stabilisieren. Ihr Entwicklungspotenzial ist sicher noch nicht ausgeschöpft. Daran wollen wir mit Blick auf die kommenden Monate und die anstehende neue Saison weiterarbeiten", erklärt der Blomberger Coach.

Die 22-jährige Quist trägt nun seit drei Spielzeiten das HSG-Trikot und hat sich mittlerweile zu einer echten Leaderin im Rückraumspiel der Lipperinnen entwickelt. Die Linkshänderin kam im Sommer 2021 als eines der "verheißungsvollsten deutschen Nachwuchshoffnungen", so Birkner damals, von der TuS Metzingen in die Nelkenstadt. Die hohen Erwartungen konnte die damals 19-Jährige schnell bestätigen und avancierte zu einer Schlüsselspielerin in den Reihen des HSG-Cheftrainers. Mittlerweile gehört sie zum erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft und nimmt regelmäßig an DHB-Lehrgängen teil.

Länderspieldebüt 2022

Am 21. April 2022 gab Quist ihr Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft gegen Griechenland und erzielte prompt ihr erstes Länderspieltor. Auch in der aktuellen Spielzeit drückt die wurfstarke Rückraumspielerin dem HSG-Spiel ihren Stempel auf. Mit 42 Treffern in 11 absolvierten Partien ist sie eine der treffsichersten Spielerinnen im Kader von Birkner und hat sich auch in der Abwehr zu einer wichtigen Säule entwickelt. Umso erfreulicher, dass sich die gebürtige Baden-Baderin jetzt weiter zu Blomberg bekennt und ihren auslaufenden Vertrag bis zur Saison 2024/25 verlängert hat.

Ann Kynast wird die HSG hingegen zum Saisonende verlassen und ihre Karriere an anderer Stelle fortsetzen. Die ebenfalls 22-jährige ist 2020 als junge Spielerin in die Nelkenstadt gewechselt und verabschiedet sich nun nach vier Spielzeiten. Vor ihrer HSG-Zeit schnürte die Linkshänderin bereits für den VfL Waiblingen und die SG BBM Bietigheim ihre Handballschuhe. Die gebürtige Ludwigsburgerin hatte sich in den ersten beiden HSG-Jahren mit ihren Leistungen unter Trainer Steffen Birkner eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2024 erarbeitet.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Laetitia eine weitere wichtige Leistungsträgerin halten können. Tizi ist eine körperlich starke Spielerin, die auch neben dem Feld Verantwortung übernimmt, so wurde sie diese Saison in den Mannschaftsrat gewählt, was ihren Stellenwert im Team zeigt. Mit Ann verlässt uns nach Ablauf der Saison eine sympathische Sportlerin mit toller Veranlagung. Wir bedanken uns schon jetzt bei Ann für ihren Einsatz im Trikot der HSG und wünschen ihr für die persönliche und sportliche Zukunft ab dem Sommer nur das Beste", äußert sich Geschäftsführerin Franziska Rautauoma über die beiden Personalentscheidungen.