HSG Blomberg-Lippe nach Klatsche: "Da gibt es nichts schönzureden"

Die HSG Blomberg-Lippe musste sich am 12. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 28:16 (16:11) deutlich geschlagen geben. "Da gibt es nichts schönzureden", sagte HSG-Trainer Steffen Birkner über den rabenschwarzen Tag seiner Mannschaft.

"Es fällt mir so kurz nach dem Spiel ehrlich gesagt schwer, Gründe für diese deutliche Niederlage zu finden", rang HSG-Trainer Steffen Birkner nach der überraschend deutlichen Schlappe um Worte. "Klar ist, dass diese Leistung heute wenig mit Platz vier zu tun hatte."

Gleich zu Beginn gab Neckarsulm den Ton an und stellte Blomberg vor allem im Angriff vor Probleme, agierten ihrerseits jedoch im Angriff äußerst souverän und treffsicher. Auch eine Auszeit von Birkner Mitte der ersten Hälfte brachte nicht die Wende. In der 20. Spielminute lag die HSG bereits mit vier Toren zurück (7:11). Zur Pause lag das Kellerkind mit 11:16 vorne.

Neckarsulm konnte den Flow der ersten Hälfte mit in die zweiten dreißig Minuten nehmen. Immer wieder scheiterten die HSG-Spielerinnen an Gäste-Torfrau Lena Ivancok (50% Fangquote), die einen Sahnetag erwischte. Der Tabellenletzte aus Baden-Württemberg ließ nichts anbrennen, nur fünf eigene Treffer sollten der HSG im zweiten Abschnitt gelingen, sodass am Ende die höchste Niederlage dieser Saison zubuche stand.

"Wir haben heute nicht das Herz auf der Platte gelassen, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten - Neckarsulm dagegen schon", bilanzierte Birkner nach dem Schlusspfiff. "Da gibt es nichts schönzureden. Wir müssen dieses Spiel nun ausführlich analysieren und eine deutliche Reaktion zeigen."

Neckarsulm jubelt: "Das war der Wahnsinn"

"Wir haben heute mit einer solchen Leidenschaft gespielt, das war Wahnsinn", freute sich der Neckarsulmer Trainer Thomas Zeitz über den Coup seiner Mannschaft. "Natürlich haben wir uns ein paar Dinge für das Spiel gegen Blomberg vorgenommen. Wir haben ihre Stärke heute aber mit Herz und Leidenschaft gut weg genommen und manchmal läuft dann so ein Spiel, wie es heute gelaufen ist."

"Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team, das seit vielen Wochen so hart für diesen Erfolg gearbeitet hat", lobte Zeitz sein Team und fügte hinzu: "Das sind heute zwei Punkte, die uns auf unserem Weg unheimlich weiterhelfen und die wir heute genießen werden."

Das nächste Bundesligaspiel bestreitet die HSG Blomberg-Lippe am kommenden Samstag. Dann empfangen HSG-Kapitänin Laura Rüffieux und Co. den amtierenden Deutschen Meister SG BBM Bietigheim in der Halle an der Ulmenallee. Bereits am Donnerstagabend bestreitet die Sport-Union das nächste Spiel und reist zum Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath 76, der durch den Neckarsulmer Erfolg inzwischen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist.