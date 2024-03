HSG Blomberg-Lippe holt isländische Nationalspielerin

Die HSG Blomberg-Lippe verpflichtet zur kommenden Saison eine isländische Nationalspielerin vom Liga-Konkurrenten BSV Sachsen Zwickau. Außerdem hat der Frauen-Bundesligist den Vertrag mit einer Spielmacherin verlängert.

Díana Dögg Magnúsdóttir kommt vom BSV Sachsen Zwickau zur HSG Blomberg-Lippe und soll Ann Kynast ersetzen, während Ida Hobergs Vertrag um eine weitere Saison verlängert wurde.

„Ich freue mich schon sehr, in der nächsten Saison für die HSG Blomberg-Lippe zu spielen. Ich denke, dass ich mich handballerisch und persönlich noch mehr weiterentwickeln kann und dass ich mich in Blomberg wohlfühlen werde. Blomberg spielt einen schönen, schnellen Handball, der mir sehr gut gefällt und ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison auch so weiterspielen können und unsere Ziele erreichen werden", so Díana Dögg Magnúsdóttir.

Die isländische Nationalspielerin spielte für ÍBV Vestmannaeyja und Valur Reykjavík, ehe sie zur Saison 2020/21 dann den ersten Schritt ins Ausland wagte, zum BSV Sachsen Zwickau. 2021 folgte der Aufstieg mit Zwickau in die erste Liga, seit der Saison 22/23 agiert die 26-Jährige als Kapitänin des Ostklubs.

„Ich freue mich, dass wir mit Diana eine Spielerin gewinnen konnten, die eine der Leistungsträgerinnen und eine wichtige Säule in Zwickau war. Sie geht voran, kennt die Bundesliga und hat mit der isländischen Nationalmannschaft bereits auch internationale Erfahrung gesammelt", so HSG-Trainer Steffen Birkner.

Er erklärt: "Mit Laetitia und Diana haben wir in der nächsten Saison zwei unterschiedliche Spielerinnentypen, die uns voranbringen werden. Diana verfügt über eine hohe Qualität im Eins-gegen-Eins, im Durchbruch und in Schlagwurfsituationen. Sie wird uns mit ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Mentalität weiterhelfen."

Spielmacherin Hoberg bleibt

Unterdessen bleibt die dänische Spielmacherin Ida Hoberg bei der HSG Blomberg-Lippe. Im vergangenen Sommer schloss sie sich kurzfristig der HSG an und wechselte vom isländischen Erstligisten Knattspyrnufélag Akureyrar in die Nelkenstadt. Nun wurde der auslaufende Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert.

„Ich bin unglaublich glücklich und sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, noch eine Saison in Blomberg zu bleiben. Die HSG hat ein äußerst professionelles Umfeld mit einem starken Trainerstab, großartigen Trainingsmöglichkeiten und einer wirklich unterstützenden Fanbasis", sagt Hoberg.

Sie betont: "Ich fühle mich im Team und in dieser Umgebung sehr wohl. Ich bin gespannt, was die nächste Saison bringt. Ich bin entschlossen, mein Bestes für den Verein, das Team und die Fans zu geben."