HSG Bensheim/Auerbach vor hoher Hürde in Nantes

Am Sonntagmorgen um 6:00 Uhr ist es endlich soweit. Dann starten die Flames der HSG Bensheim/Auerbach in Richtung Flughafen Frankfurt, wo es für die Flames um kurz vor neun mit dem Flugzeug nach Frankreich zum ersten Spiel der Gruppenphase in der EHF European League geht.

Am Sonntagabend treffen die Flames dann um 18:00 Uhr in der Mangin-Beaulieu-Halle auf Neptunes de Nantes. "Wir freuen uns total, dass wir uns mit dem Einzug in die Gruppenphase belohnen konnten und es jetzt endlich losgeht und dann schauen wir mal, was wir da machen. Es kommt uns noch immer ein bisschen surreal vor, dass wir als kleiner Verein jetzt international spielen", erklärt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

"Wir sind der absolute Underdog. Ich glaube, dass Nantes der Top Favorit ist. Die haben drei Weltmeisterinnen in ihren Reihen. Aber wir freuen uns total drauf, uns mit richtig starken Gegnern zu messen. Wir werden da hinfahren und alles investieren. Diese Woche haben wir gut und konzentriert trainiert. In Nantes werden wir eine megageile Abwehr stellen und es ihnen so schwer, wie möglich machen", verspricht Heike Ahlgrimm mit Blick auf das Spiel.

Die drei angesprochenen Weltmeisterinnen sind Oriane Ondono, Tamara Horacek und Lena Grandveau. Mit der Schwedin Anna Lagerquist und der Niederländerin Kelly Vollebregt sind zwei weitere WM-Teilnehmerinnen im Kader von Nantes. "Es wird tolles Spiel in einer tollen und vollen Halle. Wir müssen uns auf internationale Härte einstellen und dass da einiges auf uns zukommt. Sie spielen einen sehr schnellen Handball und es wird laut sein in der Halle", erklärte Ahlgrimm.

Die Flames-Trainerin betonte: "Wir wollen uns jedenfalls gut präsentieren und werden alles investieren und wollen das Spiel genießen. Ich denke, dass wir sie auf jeden Fall ärgern können und so fahren wir auch hin. Natürlich können wir das gut einschätzen und wissen, dass wir Underdog sind. Aber wir fahren zu jedem Spiel, um zu gewinnen, denn dafür sind wir Sportler. Und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt", so Heike Ahlgrimm. In Nantes steht ihr der komplette Kader zur Verfügung, mit Ausnahme der Langzeitverletzten Dionne Visser.