HSG Bensheim/Auerbach: Kreisläuferin mit vorzeitiger Vertragsauflösung

Die Kreisläuferin Dionne Visser und die Flames der HSG Bensheim/Auerbach haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das gab der Handball-Bundesligist bekannt.

Dionne Visser wird aus gesundheitlichen Gründen ihre Karriere beenden. Ihr ursprünglich bis 2025 laufender Vertrag wird zum 30. Juni 2024 aufgelöst.

Visser hatte eine Bandscheibenoperation. Sie feierte nach einer über siebenmonatigen Pause am 14. Februar im Spiel gegen den VfL Oldenburg ihr Comeback im Flames-Trikot. "Schweren Herzens muss ich leider nach der Saison meine Karriere beenden. Nach der Operation am Rücken wurde mir klar, dass ich das intensive Pensum, welches der Verein auch nächste Saison wieder haben wird, nicht mehr stemmen kann", so Dionne Visser.

"Ich finde es sehr schade. Ich bin der Meinung, dass sie gut zurückgekommen ist und ich glaube, dass sie es geschafft hätte. Aber manchmal gibt es andere Prioritäten und Dio hat sich daher für sich so entschieden", sagt Trainerin Heike Ahlgrimm.

Die 27-jährige Niederländerin Dionne Visser wechselte 2019 von der SG 09 Kirchhof aus der zweiten Bundesliga an die Bergstraße.