HSG Bensheim/Auerbach holt Spielmacherin

Die HSG Bensheim/Auerbach vermeldet ihren nächsten Neuzugang für die Saison 2024/25. Vom Zweitligisten VfL Waiblingen kommt eine junge Spielmacherin zum Frauenhandball-Erstligisten.

Die 19-jährige Matilda Ehlert wechselt vom Zweitligisten VfL Waiblingen nach Südhessen. Dort unterschrieb einen Zweijahresvertrag und soll damit die Lücke schließen, die Sarah van Gulik im Sommer hinterlässt.

"Wir gehen wieder den Weg, dass wir einer jungen Spielerin in der ersten Liga eine Chance geben sich zu entwickeln. Matilda ist ein großes Talent, die im Elitekader ist und gegen die ich mit meiner Mannschaft in der A-Jugend-Bundesliga gespielt habe", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

"Möchte die nächsten Schritte gehen"

"Ich gehe davon aus, dass sie sehr viel von Kim (Anm. d. Red.: Naidzinavicius) lernen kann und dass sie dann irgendwann vielleicht auch in ihre Fußstapfen treten könnte. Sie kommt für Sarah, so dass wir auf der Mitte wieder gut aufgestellt sind. Man muss natürlich einer jungen Spielerin genug Zeit zur Entwicklung geben", sagt Ahlgrimm.

"Nach zwei tollen Jahren in Waiblingen möchte ich in Bensheim die nächsten Schritte gehen. Schon bei ersten Gesprächen mit Heike Ahlgrimm hatte ich ein positives Gefühl, was mir die Entscheidung leichter gemacht hat", so Matilda Ehlert.

"Der Zusammenhalt und Teamspirit sind bei den Flames immer auf dem Feld zu sehen und zu spüren und es macht Spaß, dem Team zuzuschauen. Ich freu mich deshalb riesig, nächste Saison für Bensheim zu spielen und hoffe, ich kann mich sportlich und auch menschlich schnell in die Mannschaft einfügen und meinen Teil dazu beitragen", sagt Ehlert.