HSG Bensheim/Auerbach: Erster Neuzugang steht fest

Der erste Neuzugang des Frauen-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach für die Saison 2024/25 steht fest. Die Rückraumspielerin wechselt vom Liga-Konkurrenten Neckarsulm zu den "Flames".

Der Kader für die Saison 2024/2025 nimmt bei der HSG Bensheim/Auerbach weiter Konturen an. Mit Nina Engel, die vom Liga-Konkurrenten Sport-Union Neckarsulm an die Bergstraße wechselt, präsentieren die Flames den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Die 20-jährige Rückraumspielerin unterschrieb einen Zweijahresvertrag und schließt damit die Lücke, die Leonie Kockel hinterlässt.

"Ich bin froh, dass sich wieder eine junge Spielerin für uns entschieden hat. Nina hat ein Riesenpotenzial und ich glaube, dass sie mit uns zusammen den nächsten Schritt gehen kann. Sie passt sehr gut in unser Profil und ich bin sehr happy, dass wir den rechten Rückraum wieder mit einer Linkshänderin besetzen können", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

Ahlgrimm: "Sie wollte unbedingt zu uns"

Ahlgrimm betont: "Es waren sehr gute und sehr schnelle Gespräche mit Nina. Sie wollte unbedingt zu uns. Von daher bin ich glücklich, dass wir zu so einem frühen Zeitpunkt auch auf dieser Position Klarheit haben. Wir hatten sie schon vor zwei Jahren auf dem Zettel, als sie von Bremen aus der zweiten Liga nach Neckarsulm gegangen ist. Dort hat sie die letzten zwei Jahre schon gezeigt, dass in ihr viel Potential steckt."

Engel sagt: "Ich habe jetzt zwei Jahre in Neckarsulm gespielt. Diese Zeit war nicht immer einfach, jedoch habe ich viele Erfahrungen gemacht und Menschen getroffen, die meine Zeit sehr positiv geprägt haben. Allerdings freue ich mich jetzt schon sehr auf die neue Herausforderung in Bensheim und denke es ist der richtige Schritt in meiner Entwicklung."

Geschäftsführer Michael Geil: "Wir gehen konsequent unseren Weg mit jungen Spielerinnen, die sich bei uns entwickeln können, weiter. Ich freue mich, dass Nina sich für uns entschieden hat. Sie wird uns im rechten Rückraum weiterhelfen."