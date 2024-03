HSG Bensheim/Auerbach: Bietigheim "ärgern und Punkte mitnehmen"

Topspiel in der Handball Bundesliga Frauen, Spitzenreiter SG BBM Bietigheim empfängt die HSG Bensheim/Auerbach. "Es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Wir freuen uns total auf das Spiel, trotzdem ist Bietigheim der Favorit", sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm angesichts der Ausgangslage.

"Wir fahren jetzt nicht nach Bietigheim, um zu verlieren, sondern wir fahren natürlich nach Bietigheim, um zu gewinnen, sie zu ärgern und die Punkte mitzunehmen. Wir wollen einfach auch zu zeigen, dass wir zu Recht da oben stehen. Das wird ein sehr schweres Spiel, das wissen wir", erklärt Ahlgrimm im Vorfeld.

Bietigheim war am Sonntag noch gefordert, der Deutsche Meister hat gegen den letztjährigen Europa-League-Sieger Ikast das Viertelfinale der Handball Champions League erreicht.

"Sie haben für mich am Wochenende international schon sensationell die nächste Runde erreicht und mit einem Unentschiedenen gegen Ikast auswärts ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Von daher wird da einiges auf uns zukommen", zollt die Ex-Nationalspielerin der Leistung der Bietigheimer den Respekt.

In der Liga ist die SG, die im Sommer einen Namenswechsel zur HB Ludwigsburg vollziehen wird, noch ungeschlagen, die bislang einzigen Punktverluste kassierte man zuletzt mit einem Heim-Remis gegen den Thüringer HC, als man beim 27:27 einen Zehn-Tore-Vorsprung (20:10) verspielte, sowie in der Hinrunde an der Bergstraße mit einer 29:29-Punkteteilung.

Nur ein Flames-Sieg in der 1. Liga

"Sie schwimmen auf einer kleinen Welle und wollen gegen uns zeigen, dass sie verdient Tabellenführer in der Liga sind. Im Pokal haben sie das erste und letzte Mal in dieser Saison verloren, was sie gegen uns besser machen wollen. Wir haben nicht zu verlieren, wir können befreit aufspielen und so fahren wir nach Bietigheim. Wir freuen uns einfach wahnsinnig auf das Spiel", so Ahlgrimm.

In 28 Begegnungen gegeneinander ging die SG BBM 22 Mal als Sieger vom Platz, zweimal trennte man sich Unentschieden und viermal konnten die Flames gewinnen, davon dreimal in der 2. Liga und einmal in der 1. Liga, beim 30:26 am 08.01.2014.

Auch im vor Saisonbeginn ausgetragenen Supercup zwischen beiden Mannschaften hielt die HSG lange dagegen, bevor sich der amtierende deutsche Meister mit einem 8:0-Lauf in der Schlussphase entscheidend absetzte und mit 34:23 gewann.

Naidzinavicius vor Rückkehr nach Bietigheim

"Bietigheim ist immer noch der absolute Topfavorit auf den Titel und wir sind morgen auch nur Außenseiter. Bei uns muss alles passen, um eine Chance zu haben. Aber wir haben es im Hinspiel schon gezeigt, dass wir es können und wenn wir eine Chance haben, dann wollen wir die auch nutzen, denn wir wollen da oben in der Tabelle bleiben", verspricht Heike Ahlgrimm.

Mit Kim Naidzinavicius wird die langjährige Kapitänin der SG-Ladies und der deutschen Nationalmannschaft erstmals in die Sporthalle am Viadukt zurückkehren. Die 31-Jährige war im vergangenen Sommer nach sieben Jahren, vier Meisterschaften und drei Pokalsiegen in Bietigheim in ihre Heimat nach Südhessen zurückgekehrt.

Mit Amelie Berger steht eine weitere ehemalige Bietigheimerin (2019- 2021) im Bensheimer Kader. Allerdings kann die deutsche Nationalspielerin nach einem Kreuzbandriss nicht gegen den Ex-Verein spielen. Bei Bietigheim fällt Melinda Szikora ebenso mit einer Knieverletzung aus, der Einsatz der zuletzt krankheitsbedingt ausgefallenen Anne With Johansen ist fraglich.