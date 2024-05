HSG Bad Wildungen Vipers und Trainer trennen sich

Die Vipers der HSG Bad Wildungen müssen nach zehn Jahren in der Handball Bundesliga Frauen den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Verein und Trainer gehen nun getrennte Wege.

Mart Aalderink, der als Interimstrainer seit Februar an der Seitenlinie für die Vipers stand, wird in der neuen Saison nicht weitermachen. Der noch ein Jahr laufende Vertrag mit Aalderink werde einvernehmlich vorzeitig beendet, so der Verein. "Dies hat zum einen mit der persönlichen Situation des Trainers zu tun. In den vergangenen Monaten haben sich die privaten Umstände seitens Marts Familie so entwickelt, dass er aus nachvollziehbaren Gründen in die Niederlande zurückkehren möchte, um seine Familie dort besser unterstützen und entlasten zu können", heißt es.

Dies habe bei den Verantwortlichen der Vipers "in all den anstehenden Entscheidungen und Überlegungen entsprechende Berücksichtigung gefunden". Weiter schreibt der Verein: "Zum anderen haben auch die Entwicklung der letzten Monate und die teils sehr emotionale Gesamtsituation ihren Teil dazu beigetragen, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Im Hintergrund werden bereits seit einigen Wochen die dazu notwendigen Vorbereitungen getroffen, um nicht nur die sportlichen Impulse, sondern auch die organisatorischen Rahmenbedingungen optimal vorzubereiten."

Vipers wollen sportlichen und personellen Neuanfang

Vipers-Geschäftsführer Uwe Gimpel sieht im Saisonwechsel nun auch die Chance für einen sportlichen und personellen Neuanfang in der 2. Handball Bundesliga Frauen. "Wir danken Mart für seine Tätigkeiten als Co-Trainer, die Übernahme des Traineramts in der laufenden Saison und sein Engagement in dieser für uns alle schwierigen Zeit, die er trotz aller Widrigkeiten gut und gemeinsam mit allen Beteiligten bewältigt hat. Auch wenn wir uns alle eine andere sportliche Situation am Ende der Saison erhofft und gewünscht haben, haben wir seinen Einsatz, sein Training und seine Zusammenarbeit mit der Mannschaft als sehr positiv wahrgenommen", so Gimpel.

„Als ich vor drei Jahren nach Deutschland gekommen bin, war es mein Ziel und Wunsch, mich als Trainer auf hohem Niveau in der Bundesliga weiterzuentwickeln und mit professionellen Spielerinnen zusammenzuarbeiten. Dies gilt auch weiterhin für meine berufliche Lebensplanung, auch wenn dies in der deutschen Bundesliga aus privaten Gründen vorerst zurückgestellt werden muss", erklärt Mart Aalderink.